Вымогал $5 млн за закрытие дела: СБУ разоблачила адвоката в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве задержан адвокат, который вымогал 5 млн долларов за содействие в прекращении уголовного дела.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, адвокат предложил фигуранту дела о мошенничестве, подделке документов и легализации доходов "решить вопрос" с правоохранительными органами.

"За 5 млн долларов США адвокат обещал подозреваемому, который в настоящее время находится за границей, использовать собственные связи и влияние для прекращения уголовного преследования.

Также адвокат гарантировал, что в дальнейшем его "клиента" не будут привлекать к ответственности, не объявят в международный розыск и не будут передавать информацию о нем в Интерпол", — говорится в сообщении.

За это вознаграждение он также обещал не допустить ареста счетов и имущества фигуранта.

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Адвоката задержали в помещении одного из банков в Печерском районе столицы во время получения "аванса" — 3 млн 800 тыс. долларов США.

"Чтобы замаскировать передачу средств, фигурант заранее заказал в финансовом учреждении аналогичную сумму наличных. Его план заключался в том, чтобы сразу после получения денег заменить их на другие банкноты и затруднить дальнейшее документирование преступления", — отметили в Службе безопасности.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения, а также других лиц, которые могут быть к нему причастны.

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