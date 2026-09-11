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Новости Вымогательство денег
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Вымогал $5 млн за закрытие дела: СБУ разоблачила адвоката в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве задержан адвокат, который вымогал 5 млн долларов за содействие в прекращении уголовного дела.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Так, адвокат предложил фигуранту дела о мошенничестве, подделке документов и легализации доходов "решить вопрос" с правоохранительными органами.

Адвокат требовал 5 млн долларов США в Киеве: подробности

"За 5 млн долларов США адвокат обещал подозреваемому, который в настоящее время находится за границей, использовать собственные связи и влияние для прекращения уголовного преследования.

Также адвокат гарантировал, что в дальнейшем его "клиента" не будут привлекать к ответственности, не объявят в международный розыск и не будут передавать информацию о нем в Интерпол", — говорится в сообщении.

За это вознаграждение он также обещал не допустить ареста счетов и имущества фигуранта.

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Адвоката задержали в помещении одного из банков в Печерском районе столицы во время получения "аванса" — 3 млн 800 тыс. долларов США.

Адвокат требовал 5 млн долларов США в Киеве: подробности

"Чтобы замаскировать передачу средств, фигурант заранее заказал в финансовом учреждении аналогичную сумму наличных. Его план заключался в том, чтобы сразу после получения денег заменить их на другие банкноты и затруднить дальнейшее документирование преступления", — отметили в Службе безопасности.

Адвокат требовал 5 млн долларов США в Киеве: подробности

В настоящее время ему сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения, а также других лиц, которые могут быть к нему причастны.

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Автор: 

адвокат (1495) Киев (27425) СБУ (21473)
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Топ комментарии
+6
така ні разу не помітна банківська операція.. ******* розумний адвокат.
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11.09.2026 12:19 Ответить
+5
Мій шок у шоці, від того скільки і як ворують в Україні.
Ще й під час війни.
Таких покидьків світ ще не бачив.
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11.09.2026 12:25 Ответить
+4
Це ж про які шахрайські дії йде мова, коли адвокату дають такий хабар?
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11.09.2026 12:18 Ответить

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