СБУ разоблачила еще 5 прокремлевских агитаторов, среди них - бывший боевик "ЛНР". ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины провела серию задержаний пророссийских интернет-агитаторов в различных регионах страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Всего задержаны пять человек, которые использовали соцсети и мессенджеры для оправдания вооруженной агрессии РФ, распространения дезинформации о Силах обороны и призывов к свержению украинской власти.

Злоумышленники действовали в нескольких областях:

Винницкая область: Разоблачены двое сторонников рашизма. Одна из фигуранток распространяла в TikTok и "Одноклассниках" фейки о фронте и репостила кремлевские лозунги. Также в Виннице задержали одного из лидеров местной ячейки так называемого "народного правления", который через собственный сайт, Facebook и TikTok призывал к захвату государственной власти.

Черкасская область: Задержан бывший боевик 7-й мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса РФ. Он воевал против ВСУ на востоке Украины с 2014 по 2018 год, после чего сбежал в центральный регион и "залег на дно". Впоследствии через мессенджеры он начал оправдывать военные преступления оккупантов и призывать к полному захвату Украины.

Донецкая область: Контрразведка задержала блогера из Краматорска. Мужчина публиковал в прокремлевском Telegram-канале спецслужб РФ сообщения в поддержку захватчиков и призывал к продолжению ракетных ударов по Киеву.

Прикарпатье: Разоблачен сотрудник местного госпредприятия, который через аккаунт в "Одноклассниках" героизировал оккупационные войска.

В ходе обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами преступлений. Судебные лингвистические экспертизы подтвердили факт информационно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении в зависимости от совершенных преступлений по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности за призывы к свержению конституционного строя, посягательство на территориальную целостность, участие в террористической организации и оправдание агрессии РФ.

Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации действий бывшего боевика "ЛНР" по ст. 111 УК Украины (государственная измена).











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