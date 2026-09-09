Языковой омбудсмен Ивановская проверяет, почему сотрудники СБУ и ГУР говорили на русском языке во время перестрелки

Языковой омбудсмен Елена Ивановская начала проверку того, почему сотрудники Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины во время перестрелки 2 сентября в Киеве разговаривали между собой на русском, а не на украинском языке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе омбудсмена на запрос агентства "Украинские Новости".

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Проверка языка во время конфликта

Так, Ивановская обратилась в ГУР и СБУ с требованием объяснить действия их сотрудников, которые общались на негосударственном языке во время конфликта в Киеве.

"С целью выяснения обстоятельств и принятия взвешенного решения", помимо объяснений, Ивановская просит предоставить "идентификационные данные" о сотрудниках спецслужб, которые говорили на русском языке.

После рассмотрения полученной информации языковой омбудсмен примет решение о мерах реагирования, предусмотренных законом.

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Перестрелка между СБУ и ГУР в Киеве

Заместителя командира РДК Степана Каплунова несколько дней назад похитили возле его собственного дома. В Российском добровольческом корпусе заявили, что до сих пор не знают, где он находится.

Там добавили, что внимательно следят за всем, что происходит.

В то же время основатель и командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин в комментарии "Суспільному" сказал, что не одобряет решение "Фортуны" обнародовать информацию.

2 сентября стало известно о перестрелке в Киеве. СМИ сообщали, что речь идет о конфликте между ГУР и СБУ, и что это как-то связано с исчезновением Каплунова.

В СБУ заявили, что совместно с ГУР предотвратили теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину.

В Службе безопасности заявили, что на оперативников СБУ совершили вооруженное нападение во время следственных действий по делу о теракте ФСБ.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал перестрелку между отдельными подразделениями СБУ и ГУР, которая произошла 2 сентября в Киеве.

Двум военным сообщили о подозрении.

4 сентября военнослужащему ГУР МО Сергею Иванову избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

Сотрудника СБУ Верхолу также освободили под личное поручительство руководителя департамента контрразведки СБУ.

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