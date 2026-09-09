Языковой омбудсмен Ивановская проверяет, почему сотрудники СБУ и ГУР говорили на русском языке во время перестрелки
Языковой омбудсмен Елена Ивановская начала проверку того, почему сотрудники Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины во время перестрелки 2 сентября в Киеве разговаривали между собой на русском, а не на украинском языке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе омбудсмена на запрос агентства "Украинские Новости".
Проверка языка во время конфликта
Так, Ивановская обратилась в ГУР и СБУ с требованием объяснить действия их сотрудников, которые общались на негосударственном языке во время конфликта в Киеве.
"С целью выяснения обстоятельств и принятия взвешенного решения", помимо объяснений, Ивановская просит предоставить "идентификационные данные" о сотрудниках спецслужб, которые говорили на русском языке.
После рассмотрения полученной информации языковой омбудсмен примет решение о мерах реагирования, предусмотренных законом.
Перестрелка между СБУ и ГУР в Киеве
- Заместителя командира РДК Степана Каплунова несколько дней назад похитили возле его собственного дома. В Российском добровольческом корпусе заявили, что до сих пор не знают, где он находится.
- Там добавили, что внимательно следят за всем, что происходит.
- В то же время основатель и командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин в комментарии "Суспільному" сказал, что не одобряет решение "Фортуны" обнародовать информацию.
- 2 сентября стало известно о перестрелке в Киеве.
СМИ сообщали, что речь идет о конфликте между ГУР и СБУ, и что это как-то связано с исчезновением Каплунова.
- В СБУ заявили, что совместно с ГУР предотвратили теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину.
- В Службе безопасности заявили, что на оперативников СБУ совершили вооруженное нападение во время следственных действий по делу о теракте ФСБ.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал перестрелку между отдельными подразделениями СБУ и ГУР, которая произошла 2 сентября в Киеве.
- Двум военным сообщили о подозрении.
- 4 сентября военнослужащему ГУР МО Сергею Иванову избрана мера пресечения в виде личного обязательства.
- Сотрудника СБУ Верхолу также освободили под личное поручительство руководителя департамента контрразведки СБУ.
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