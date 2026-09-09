Мовна омбудсменка Івановська перевіряє, чому працівники СБУ і ГУР говорили російською мовою під час перестрілки

Мовна омбудсменка Олена Івановська почала перевірку, чому працівники Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міноборони України під час перестрілки 2 вересня у Києві розмовляли між собою російською, а не українською мовою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді омбудсменки на запит агентства "Українські Новини".

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Перевірка мови під час конфлікту

Так, Івановська звернулася до ГУР та СБУ з вимогою пояснити дії їх працівників, які спілкувалися недержавною мовою під час конфлікту в Києві.

"З метою з’ясування обставин та ухвалення виваженого рішення", крім пояснення, Івановська просить надати "ідентифікаційні відомості" про працівників спецслужб, які говорили російською.

Після розгляду отриманої інформації мовна омбудсменка ухвалюватиме рішення щодо заходів реагування, передбачених законом.

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Стрілянина між СБУ та ГУР в Києві

Заступника командира РДК Степана Каплунова кілька днів тому викрали біля власного будинку. У Російському добровольчому корпусі заявили, що досі не знають, де він перебуває.

Там додали, що уважно стежать за всім, що відбувається.

Водночас засновник і командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін у коментарі Суспільному сказав, що не схвалює рішення Фортуни винести інформацію в публічну площину.

2 вересня стало відомо про стрілянину в Києві. ЗМІ повідомляли, що йдеться про конфлікт між ГУР та СБУ, і що це якось пов'язано зі зникненням Каплунова.

В СБУ заявили, що спільно з ГУР запобігли теракту, який ФСБ РФ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, який прибув в Україну.

У Службі безпеки заявили, що на оперативників СБУ вчинили збройний напад під час слідчих дій у справі про теракт ФСБ.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував стрілянину між окремими підрозділами СБУ та ГУР, яка сталася 2 вересня в Києві.

Двом військовим повідомили про підозру.

4 вересня військовослужбовцю ГУР МО Сергію Іванову обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Співробітника СБУ Верхолу також також звільнили під особисту поруку керівника департаменту контррозвідки СБУ.

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