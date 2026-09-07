Іващенко про конфлікт ГУР та СБУ: Відповідальність має бути персональною, а не колективною

Керівник ГУР МО, коментуючи конфлікт із СБУ в Києві, наголосив, що не варто узагальнювати окремий випадок і проєктувати його на всі інституції.

Про це він заявив в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За його словами, конфлікт між ГУР та СБУ - це неприйнятний інцидент, якому включно з його наслідками мають дати оцінку правоохоронні органи.

"Керівництво ГУР сприяє проведенню розслідування. Водночас, відповідальність має бути персональною, а не колективною. Я би сказав, жодного корпоративного імунітету, але й жодної колективної вини", - зазначив Іващенко.

Водночас керівник ГУР МО наголосив, що немає підстав екстраполювати окремий випадок на державні інституції та спецслужби зокрема.

"У нашій роботі таємність тісно пов'язана з контролем, а операційна свобода завжди діє в рамках державних інтересів. І Головне управління розвідки Міністерства оборони України, і Служба безпеки України, хоч і мають різні функції, але працюють проти спільного ворога в інтересах національної безпеки", - підсумував він.

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Стрілянина між СБУ та ГУР в Києві

Заступника командира РДК Степана Каплунова кілька днів тому викрали біля власного будинку. У Російському добровольчому корпусі заявили, що досі не знають, де він перебуває.

Там додали, що уважно стежать за всім, що відбувається.

Водночас засновник і командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін у коментарі Суспільному сказав, що не схвалює рішення Фортуни винести інформацію в публічну площину.

2 вересня стало відомо про стрілянину в Києві. ЗМІ повідомляли, що йдеться про конфлікт між ГУР та СБУ, і що це якось пов'язано зі зникненням Каплунова.

В СБУ заявили, що спільно з ГУР запобігли теракту, який ФСБ РФ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, який прибув в Україну.

У Службі безпеки заявили, що на оперативників СБУ вчинили збройний напад під час слідчих дій у справі про теракт ФСБ.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував стрілянину між окремими підрозділами СБУ та ГУР, яка сталася 2 вересня в Києві.

Двом військовим повідомили про підозру.

4 вересня військовослужбовцю ГУР МО Сергію Іванову обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Співробітника СБУ Верхолу також також звільнили під особисту поруку керівника департаменту контррозвідки СБУ.

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