Іващенко про конфлікт ГУР та СБУ: Відповідальність має бути персональною, а не колективною
Керівник ГУР МО, коментуючи конфлікт із СБУ в Києві, наголосив, що не варто узагальнювати окремий випадок і проєктувати його на всі інституції.
Про це він заявив в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За його словами, конфлікт між ГУР та СБУ - це неприйнятний інцидент, якому включно з його наслідками мають дати оцінку правоохоронні органи.
"Керівництво ГУР сприяє проведенню розслідування. Водночас, відповідальність має бути персональною, а не колективною. Я би сказав, жодного корпоративного імунітету, але й жодної колективної вини", - зазначив Іващенко.
Водночас керівник ГУР МО наголосив, що немає підстав екстраполювати окремий випадок на державні інституції та спецслужби зокрема.
"У нашій роботі таємність тісно пов'язана з контролем, а операційна свобода завжди діє в рамках державних інтересів. І Головне управління розвідки Міністерства оборони України, і Служба безпеки України, хоч і мають різні функції, але працюють проти спільного ворога в інтересах національної безпеки", - підсумував він.
Стрілянина між СБУ та ГУР в Києві
- Заступника командира РДК Степана Каплунова кілька днів тому викрали біля власного будинку. У Російському добровольчому корпусі заявили, що досі не знають, де він перебуває.
- Там додали, що уважно стежать за всім, що відбувається.
- Водночас засновник і командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін у коментарі Суспільному сказав, що не схвалює рішення Фортуни винести інформацію в публічну площину.
- 2 вересня стало відомо про стрілянину в Києві.
ЗМІ повідомляли, що йдеться про конфлікт між ГУР та СБУ, і що це якось пов'язано зі зникненням Каплунова.
- В СБУ заявили, що спільно з ГУР запобігли теракту, який ФСБ РФ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, який прибув в Україну.
- У Службі безпеки заявили, що на оперативників СБУ вчинили збройний напад під час слідчих дій у справі про теракт ФСБ.
- Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував стрілянину між окремими підрозділами СБУ та ГУР, яка сталася 2 вересня в Києві.
- Двом військовим повідомили про підозру.
- 4 вересня військовослужбовцю ГУР МО Сергію Іванову обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
- Співробітника СБУ Верхолу також також звільнили під особисту поруку керівника департаменту контррозвідки СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль