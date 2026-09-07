Иващенко о конфликте ГУР и СБУ: Ответственность должна быть персональной, а не коллективной

Руководитель ГУР Минобороны, комментируя конфликт с СБУ в Киеве, подчеркнул, что не стоит обобщать отдельный случай и проецировать его на все институты.

Об этом он заявил в интервью "Укрінформу", передает "Цензор.НЕТ".

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По его словам, конфликт между ГУР и СБУ - это недопустимый инцидент, который, включая его последствия, должны оценить правоохранительные органы.

"Руководство ГУР содействует проведению расследования. В то же время ответственность должна быть персональной, а не коллективной. Я бы сказал: ни какого корпоративного иммунитета, но и ни какого коллективного вины", - отметил Иващенко.

В то же время руководитель ГУР Минобороны подчеркнул, что нет оснований экстраполировать отдельный случай на государственные институты и спецслужбы в частности.

"В нашей работе секретность тесно связана с контролем, а оперативная свобода всегда действует в рамках государственных интересов. И Главное управление разведки Министерства обороны Украины, и Служба безопасности Украины, хотя и выполняют разные функции, но работают против общего врага в интересах национальной безопасности", - подытожил он.

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Перестрелка между СБУ и ГУР в Киеве

Заместителя командира РДК Степана Каплунова несколько дней назад похитили возле его собственного дома. В Российском добровольческом корпусе заявили, что до сих пор не знают, где он находится.

Там добавили, что внимательно следят за всем, что происходит.

В то же время основатель и командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин в комментарии "Суспильному" сказал, что не одобряет решение "Фортуны" обнародовать информацию.

2 сентября стало известно о перестрелке в Киеве. СМИ сообщали, что речь идет о конфликте между ГУР и СБУ, и что это как-то связано с исчезновением Каплунова.

В СБУ заявили, что совместно с ГУР предотвратили теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину.

В Службе безопасности заявили, что на оперативников СБУ совершили вооруженное нападение во время следственных действий по делу о теракте ФСБ.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал перестрелку между отдельными подразделениями СБУ и ГУР, которая произошла 2 сентября в Киеве.

Двум военным сообщили о подозрении.

4 сентября военнослужащему ГУР МО Сергею Иванову избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

Сотрудника СБУ Верхолу также освободили под личное поручительство руководителя департамента контрразведки СБУ.

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