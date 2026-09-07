СБУ поздравила военную разведку Украины с профессиональным праздником: Ценим подвиги бойцов ГУР на поле боя и в глубоком российском тылу

Глава СБУ Александр Поклад и весь коллектив Службы безопасности поздравили личный состав военной разведки Украины и лично начальника ГУР Олега Иващенко с профессиональным праздником.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Что говорят в СБУ о ГУР?

"Уважаем и ценим подвиги бойцов ГУР на поле боя и в глубоком российском тылу. Бесконечно благодарны тем героям разведки, с которыми совместно выявляем и уничтожаем врагов Украины внутри нашего государства, предотвращаем проникновение агентуры в Силы обороны и органы государственного управления, а также действуем на опережение террористическим актам и диверсиям и приближаем справедливый мир для Украины. Спасибо за службу и преданность делу!

Наша обязанность сегодня - продолжать уничтожать врага, наносить ему ощутимые удары и лишать его сил для продолжения агрессии", - подчеркнули в СБУ.

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Перестрелка между СБУ и ГУР в Киеве

Заместителя командира РДК Степана Каплунова несколько дней назад похитили возле его собственного дома. В Российском добровольческом корпусе заявили, что до сих пор не знают, где он находится.

Там добавили, что внимательно следят за всем, что происходит.

В то же время основатель и командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин в комментарии "Суспільному" сказал, что не одобряет решение "Фортуны" обнародовать эту информацию.

2 сентября стало известно о перестрелке в Киеве. СМИ сообщали, что речь идет о конфликте между ГУР и СБУ, и что это как-то связано с исчезновением Каплунова.

В СБУ заявили, что совместно с ГУР предотвратили теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину.

В Службе безопасности заявили, что на оперативников СБУ совершили вооруженное нападение во время следственных действий по делу о теракте ФСБ.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал перестрелку между отдельными подразделениями СБУ и ГУР, которая произошла 2 сентября в Киеве.

Двум военным сообщили о подозрении.

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