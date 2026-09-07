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Новости Конфликт между ГУР и СБУ
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СБУ поздравила военную разведку Украины с профессиональным праздником: Ценим подвиги бойцов ГУР на поле боя и в глубоком российском тылу

гур

Глава СБУ Александр Поклад и весь коллектив Службы безопасности поздравили личный состав военной разведки Украины и лично начальника ГУР Олега Иващенко с профессиональным праздником.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Что говорят в СБУ о ГУР?

"Уважаем и ценим подвиги бойцов ГУР на поле боя и в глубоком российском тылу. Бесконечно благодарны тем героям разведки, с которыми совместно выявляем и уничтожаем врагов Украины внутри нашего государства, предотвращаем проникновение агентуры в Силы обороны и органы государственного управления, а также действуем на опережение террористическим актам и диверсиям и приближаем справедливый мир для Украины. Спасибо за службу и преданность делу!

Наша обязанность сегодня - продолжать уничтожать врага, наносить ему ощутимые удары и лишать его сил для продолжения агрессии", - подчеркнули в СБУ.

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Перестрелка между СБУ и ГУР в Киеве

  • Заместителя командира РДК Степана Каплунова несколько дней назад похитили возле его собственного дома. В Российском добровольческом корпусе заявили, что до сих пор не знают, где он находится.
  • Там добавили, что внимательно следят за всем, что происходит.
  • В то же время основатель и командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин в комментарии "Суспільному" сказал, что не одобряет решение "Фортуны" обнародовать эту информацию.
  • 2 сентября стало известно о перестрелке в Киеве.

    СМИ сообщали, что речь идет о конфликте между ГУР и СБУ, и что это как-то связано с исчезновением Каплунова.

  • В СБУ заявили, что совместно с ГУР предотвратили теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину.
  • В Службе безопасности заявили, что на оперативников СБУ совершили вооруженное нападение во время следственных действий по делу о теракте ФСБ.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал перестрелку между отдельными подразделениями СБУ и ГУР, которая произошла 2 сентября в Киеве.
  • Двум военным сообщили о подозрении.

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Автор: 

СБУ (21457) ГУР (917)
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Топ комментарии
+12
Ааа, так та стрілянина кілька днів тому була святковим СЮРПРІЗОМ від СБУ для ГУР?!
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07.09.2026 10:05 Ответить
+5
А святкові розтріли будуть?
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07.09.2026 10:07 Ответить
+5
я ж кажу!
система іноді лагає, але на загал, все чьотінько!
прокурори з суддівськими.
мєнти з криміналом.
у сбу і гур різні поля заробітку.
чиновники зі всіма зверху наведеними.

а, ви посполиті, годуйте усе це бл*дство на своїй шиї!!!!!!!
і, ретельно виконуйте свої обов'язки!!!!
але, не дай бог вам заїкнутись про права!!!!
до вас відразу постукають: мєнти сбу гур прокурори і судді.
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07.09.2026 10:27 Ответить

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