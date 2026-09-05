Бутусов о конфликте между ГУР и СБУ: Последствие ручного управления государством и монополизации власти

Командир роты БПЛА 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия" Юрий Бутусов прокомментировал недавний конфликт между ГУР и СБУ в центре Киева, назвав его прямым следствием режима ручного управления государством и монополизации власти.

Об этом он сказал в эфире журналистки Ирины Ромалийской на YouTube-канале "Бутусов.Плюс", сообщает Цензор.НЕТ.

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"Резерв в тылу"

"В целом, я приятно удивлен, что во время таких активных боевых действий в центре Киева есть несколько взводов хорошо подготовленных, хорошо оснащенных штурмовиков, мотивированных на немедленные действия, которые могут куда-то выезжать и готовы к бою. Вообще ничего не боятся. Значит, у Украины еще есть резервы. И можно только задавать вопрос, почему эти резервы до сих пор не воюют, а вот так ждут каких-то эпохальных дел для разборок в центре спального массива", - сказал командир.

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Последствия ручного управления и монополизации власти

Бутусов отметил, что этот инцидент является демонстрацией того, к чему приводит режим ручного управления в государстве и монополизация власти.

"Это наглядная демонстрация того, к чему приводит режим ручного управления в государстве и монополизация власти, когда мы видим, что силовые структуры становятся замкнутыми системами сами по себе. То есть они занимаются своими вопросами, нет правил, нет контроля. Они не чувствуют ни контроля, ни ответственности за свои действия и поступают так, как им удобно: доказывают свою силу, способность, в том числе с помощью стрельбы, в том числе с помощью своих крупных подразделений, которые находятся в Киеве для того, чтобы обеспечивать их влияние. Я думаю, что все это как раз показывает определенную разбалансированность государственной власти, слабость государственной власти и ощущение полной безнаказанности у руководителей на многих уровнях", — считает военный.

Комментируя противостояние между руководством спецслужб, в частности по линии Поклад-Буданов, Бутусов подчеркнул, что это лишь одна из граней глубокого системного кризиса.

"Это одна из граней происходящего. Я, опять же, сказал: есть автономные, самостоятельные действия руководителей силовых структур, которые борются на многих фронтах за влияние, за контроль над различными финансовыми потоками и схемами, где работают силовики, и силовики фактически самофинансируются для решения любых своих собственных вопросов, в том числе личных. И результат такой безнаказанности и ощущения такой самостоятельности: "Мы здесь получили оружие, получили документы — ну и крутимся, как хотим". Вот такие разборки уже в центре Киева, где для обеих силовых структур важно не правовое решение, а важно показать свою крутизну: у кого больше бойцов, кто готов идти до конца, кто готов получить политическую поддержку за такие действия подчиненных. И вот это — фактически нам показана такая демонстрация соревнований, кто круче в центре Киева", — сказал командир.

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Перестрелка между СБУ и ГУР в Киеве

Заместителя командира РДК Степана Каплунова несколько дней назад похитили возле его собственного дома. В Российском добровольческом корпусе заявили, что до сих пор не знают, где он находится.

Там добавили, что внимательно следят за всем, что происходит.

В то же время основатель и командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин в комментарии "Суспильному" сказал, что не одобряет решение "Фортуны" обнародовать эту информацию.

2 сентября стало известно о перестрелке в Киеве. СМИ сообщали, что речь идет о конфликте между ГУР и СБУ, и что это как-то связано с исчезновением Каплунова.

В СБУ заявили, что совместно с ГУР предотвратили теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину.

В Службе безопасности заявили, что на оперативников СБУ совершили вооруженное нападение во время следственных действий по делу о теракте ФСБ.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал перестрелку между отдельными подразделениями СБУ и ГУР, которая произошла 2 сентября в Киеве.

Двум военным сообщили о подозрении.

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