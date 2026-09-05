Бутусов про конфлікт між ГУР та СБУ: Наслідок ручного управління державою і монополізації влади

Командир роти БПЛА 23 штурмового полку в складі 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Юрій Бутусов прокоментував нещодавній конфлікт ГУР і СБУ в центрі Києва, назвавши його прямим наслідком режиму ручного управління державою та монополізації влади.

Про це він сказав в ефірі журналістки Ірини Ромалійської на ютуб-каналі "Бутусов.Плюс", повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Резерв в тилу"

"Загалом, я приємно здивований, що під час таких активних бойових дій в центрі Києва є кілька взводів добре підготовлених, добре оснащених штурмовиків, вмотивованих для негайних дій, які можуть кудись виїжджати і готові до бою. Взагалі нічого не бояться. Значить, у України ще є резерви. І можна тільки задавати питання, чому ці резерви досі не воюють, а отак от чекають якихось епохальних справ для розбірок в центрі спального масиву",- сказав командир.

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Наслідки ручного управління та монополізації влади

Бутусов зазначив, що цей інцидент є демонстрацією того до чого призводить режим ручного управління в державі і монополізація влади.

"Це така демонстрація того, до чого призводить режим ручного управління в державі і монополізація влади, коли ми бачимо, що силові структури стають такими окремими структурами самі в собі. Тобто вони займаються своїми питаннями, немає правил, немає контролю. Вони не відчувають ні контролю, ні відповідальності за свої дії і вчиняють так, як їм зручно: доводять свою силу, спроможність, у тому числі з допомогою стрільби, у тому числі з допомогою великих своїх підрозділів, які перебувають в Києві для того, щоб забезпечувати їхній вплив. Я думаю, що все це якраз показує певну розбалансованість державної влади, слабкість державної влади і відчуття повної безкарності для керівників на багатьох рівнях", - вважає військовий.

Коментуючи протистояння між керівництвом спецслужб, зокрема по лінії Поклад-Буданов, Бутусов підкреслив, що це лише одна з граней глибокої системної кризи.

"Це одна з граней того, що відбувається. Я, знов-таки, сказав: є автономні, самостійні дії керівників силових структур, які борються на багатьох фронтах за вплив, за контроль різних фінансових потоків і схем, де працюють силовики, і силовики себе фактично самофінансують для вирішення будь-яких своїх власних питань, у тому числі особистих питань. І результат такої безкарності й відчуття такої самостійності: "Ми тут отримали зброю, отримали документи — ну й крутимося, як хочемо". От такі розбірки вже в центрі Києва, де для обох силових структур важливо не правове рішення, а важливо показати свою крутість: у кого більше бійців, хто готовий йти до кінця, хто готовий мати політичну підтримку за такі дії підлеглих. І от це — фактично показано нам таку демонстрацію змагань, хто крутіший у центрі Києва", - сказав командир.

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Стрілянина між СБУ та ГУР в Києві

Заступника командира РДК Степана Каплунова кілька днів тому викрали біля власного будинку. У Російському добровольчому корпусі заявили, що досі не знають, де він перебуває.

Там додали, що уважно стежать за всім, що відбувається.

Водночас засновник і командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін у коментарі Суспільному сказав, що не схвалює рішення Фортуни винести інформацію в публічну площину.

2 вересня стало відомо про стрілянину в Києві. ЗМІ повідомляли, що йдеться про конфлікт між ГУР та СБУ, і що це якось пов'язано зі зникненням Каплунова.

В СБУ заявили, що спільно з ГУР запобігли теракту, який ФСБ РФ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, який прибув в Україну.

У Службі безпеки заявили, що на оперативників СБУ вчинили збройний напад під час слідчих дій у справі про теракт ФСБ.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував стрілянину між окремими підрозділами СБУ та ГУР, яка сталася 2 вересня в Києві.

Двом військовим повідомили про підозру.

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