У ГУР заявили про кампанію дезінформації з метою дискредитації Воєнної розвідки
У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили про розгортання кампанії дезінформації з метою дискредитації Воєнної розвідки та бойових підрозділів ГУР МО України.
Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Для реалізації кампанії її організатори планують залучати медіа, блогерів та телеграм-канали з сумнівною репутацією, зокрема й за фінансову винагороду. Закликаємо довіряти лише перевіреним офіційним джерелам інформації.
Також звертаємося до медіа, журналістів та блогерів: якщо з вами звʼязуються з пропозиціями опублікувати й поширити неперевірені сумнівні дані — негайно звертайтеся до правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.
Стрілянина між СБУ та ГУР в Києві
- Заступника командира РДК Степана Каплунова кілька днів тому викрали біля власного будинку. У Російському добровольчому корпусі заявили, що досі не знають, де він перебуває.
- Там додали, що уважно стежать за всім, що відбувається.
- Водночас засновник і командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін у коментарі Суспільному сказав, що не схвалює рішення Фортуни винести інформацію в публічну площину.
- 2 вересня стало відомо про стрілянину в Києві.
ЗМІ повідомляли, що йдеться про конфлікт між ГУР та СБУ, і що це якось пов'язано зі зникненням Каплунова.
- В СБУ заявили, що спільно з ГУР запобігли теракту, який ФСБ РФ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, який прибув в Україну.
- У Службі безпеки заявили, що на оперативників СБУ вчинили збройний напад під час слідчих дій у справі про теракт ФСБ.
- Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував стрілянину між окремими підрозділами СБУ та ГУР, яка сталася 2 вересня в Києві.
- Каплунов розповів, що його викрали та допитували, підзрюючи у комунікації з ФСБ Росії.
- За даними СБУ, Каплунов нібито контактував із спецслужбами РФ та мав підготувати замах проти одного з лідерів російського опозиційного руху, який у цей час мав прибути в Україну.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль