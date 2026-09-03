У ГУР заявили про кампанію дезінформації з метою дискредитації Воєнної розвідки

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили про розгортання кампанії дезінформації з метою дискредитації Воєнної розвідки та бойових підрозділів ГУР МО України.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Для реалізації кампанії її організатори планують залучати медіа, блогерів та телеграм-канали з сумнівною репутацією, зокрема й за фінансову винагороду. Закликаємо довіряти лише перевіреним офіційним джерелам інформації.



Також звертаємося до медіа, журналістів та блогерів: якщо з вами звʼязуються з пропозиціями опублікувати й поширити неперевірені сумнівні дані — негайно звертайтеся до правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.

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Стрілянина між СБУ та ГУР в Києві

Заступника командира РДК Степана Каплунова кілька днів тому викрали біля власного будинку. У Російському добровольчому корпусі заявили, що досі не знають, де він перебуває.

Там додали, що уважно стежать за всім, що відбувається.

Водночас засновник і командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін у коментарі Суспільному сказав, що не схвалює рішення Фортуни винести інформацію в публічну площину.

2 вересня стало відомо про стрілянину в Києві. ЗМІ повідомляли, що йдеться про конфлікт між ГУР та СБУ, і що це якось пов'язано зі зникненням Каплунова.

В СБУ заявили, що спільно з ГУР запобігли теракту, який ФСБ РФ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, який прибув в Україну.

У Службі безпеки заявили, що на оперативників СБУ вчинили збройний напад під час слідчих дій у справі про теракт ФСБ.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував стрілянину між окремими підрозділами СБУ та ГУР, яка сталася 2 вересня в Києві.

Каплунов розповів, що його викрали та допитували, підзрюючи у комунікації з ФСБ Росії.

За даними СБУ, Каплунов нібито контактував із спецслужбами РФ та мав підготувати замах проти одного з лідерів російського опозиційного руху, який у цей час мав прибути в Україну.

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