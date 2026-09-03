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Новини Викрадення Степана Каплунова Конфлікт між ГУР та СБУ
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У ГУР заявили про кампанію дезінформації з метою дискредитації Воєнної розвідки

ГУР зробило заяву після конфлікту з СБУ: подробиці

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили про розгортання кампанії дезінформації з метою дискредитації Воєнної розвідки та бойових підрозділів ГУР МО України.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Для реалізації кампанії її організатори планують залучати медіа, блогерів та телеграм-канали з сумнівною репутацією, зокрема й за фінансову винагороду. Закликаємо довіряти лише перевіреним офіційним джерелам інформації.

Також звертаємося до медіа, журналістів та блогерів: якщо з вами звʼязуються з пропозиціями опублікувати й поширити неперевірені сумнівні дані — негайно звертайтеся до правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.

Читайте: ГУРівцю, який першим прибув до квартири Каплунова, повідомили про підозру та затримали, - адвокат

Стрілянина між СБУ та ГУР в Києві

  • Заступника командира РДК Степана Каплунова кілька днів тому викрали біля власного будинку. У Російському добровольчому корпусі заявили, що досі не знають, де він перебуває.
  • Там додали, що уважно стежать за всім, що відбувається.
  • Водночас засновник і командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін у коментарі Суспільному сказав, що не схвалює рішення Фортуни винести інформацію в публічну площину.
  • 2 вересня стало відомо про стрілянину в Києві.

    ЗМІ повідомляли, що йдеться про конфлікт між ГУР та СБУ, і що це якось пов'язано зі зникненням Каплунова.

  • В СБУ заявили, що спільно з ГУР запобігли теракту, який ФСБ РФ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, який прибув в Україну.
  • У Службі безпеки заявили, що на оперативників СБУ вчинили збройний напад під час слідчих дій у справі про теракт ФСБ.
  • Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував стрілянину між окремими підрозділами СБУ та ГУР, яка сталася 2 вересня в Києві.
  • Каплунов розповів, що його викрали та допитували, підзрюючи у комунікації з ФСБ Росії.
  • За даними СБУ, Каплунов нібито контактував із спецслужбами РФ та мав підготувати замах проти одного з лідерів російського опозиційного руху, який у цей час мав прибути в Україну.

Дивіться: "Спецпідрозділ Тимура" ГУР заявив, що СБУ "викрала серед білого дня" їхнього військового та почала стрілянину по неозброєних. ВIДЕО (оновлено)

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дезінформація (365) ГУР (931)
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Топ коментарі
+9
Поклад думає що Україна це рф а Україна не росія. При Малюку Хмарі на бойові підрозділи не було нвїздів зі сторони СБУ. Навпаки СБУ і ГУР мочили кацапню. Зара прийшов таке враження внутрішній ворог України до керівництва СБУ який працює на росію та розриває єдність в середині держави
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03.09.2026 13:20 Відповісти
+8
СБУ/КГБ рулить під прапором Зє.
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03.09.2026 13:10 Відповісти
+8
Я бачу як фсб тролі і тролі Поклада працюють проти наших бійців
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03.09.2026 13:22 Відповісти

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