Заступник командира РДК Каплунов контактував зі спецслужбами РФ та мав підготувати замах, - СБУ. ВIДЕО

У Службі безпеки України заявили про викриття контактів заступника командира російського добровольчого корпусу Інтернаціонального легіону ГУР МОУ із спецслужбами РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"У межах системної контрдиверсійної роботи СБУ працювала, щоб запобігти вбивству, яке на замовлення фсб рф планувалося у День Незалежності нашої держави. Служба безпеки України отримала відповідну інформацію оперативним шляхом.



Зокрема, було викрито контакти заступника командира російського добровольчого корпусу Інтернаціонального легіону ГУР МОУ із спецслужбами рф. Вказана особа мала підготувати замах проти одного з лідерів російського опозиційного руху, який у цей час мав прибути в Україну", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, в рамках спілкування з представниками спецслужб РФ цей військовий отримав завдання на ліквідацію й інших військових Сил оборони України в обмін на грошову винагороду.

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"Завдяки роботі СБУ на випередження, підготовку злочину було вчасно зупинено. Надалі за участі вказаного військовослужбовця проводився комплекс контррозвідувальних перевірочних заходів.



При цьому ця особа визнала факт контактів із фсб рф та надала СБУ відповідну інформацію. Це дозволило українській спецслужбі встановити весь ланцюжок причетних до запланованого злочину.



Служба безпеки задокументувала у телефоні фігуранта його листування із представником фсб", - розповіли в Службі безпеки.









Водночас там заявили, що зважаючи на визнання цим військовослужбовцем контактів із ФСБ РФ і співпрацю зі слідством, до нього не було застосовано запобіжний захід.

"У той час як співробітники СБУ проводили невідкладні слідчі дії для збору та фіксації доказів вказаного кримінального правопорушення, виникла абсолютно неприпустима конфліктна ситуація, яка призвела до стрілянини.



Цього точно не мало статися", - додали там.

Наразі ДБР розслідує інцидент.

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Стрілянина між СБУ та ГУР в Києві

Заступника командира РДК Степана Каплунова кілька днів тому викрали біля власного будинку. У Російському добровольчому корпусі заявили, що досі не знають, де він перебуває.

Там додали, що уважно стежать за всім, що відбувається.

Водночас засновник і командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін у коментарі Суспільному сказав, що не схвалює рішення Фортуни винести інформацію в публічну площину.

2 вересня стало відомо про стрілянину в Києві. ЗМІ повідомляли, що йдеться про конфлікт між ГУР та СБУ, і що це якось пов'язано зі зникненням Каплунова.

В СБУ заявили, що спільно з ГУР запобігли теракту, який ФСБ РФ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, який прибув в Україну.

У Службі безпеки заявили, що на оперативників СБУ вчинили збройний напад під час слідчих дій у справі про теракт ФСБ.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував стрілянину між окремими підрозділами СБУ та ГУР, яка сталася 2 вересня в Києві.

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