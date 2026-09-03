Заместитель командира РДК Каплунов поддерживал контакты со спецслужбами РФ и должен был подготовить покушение, - СБУ
В Службе безопасности Украины заявили о раскрытии контактов заместителя командира российского добровольческого корпуса "Международного легиона" ГУР МОУ со спецслужбами РФ.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"В рамках системной контрдиверсионной работы СБУ вела деятельность по предотвращению убийства, которое по заказу ФСБ РФ планировалось в День Независимости нашего государства. Служба безопасности Украины получила соответствующую информацию оперативным путем.
В частности, были раскрыты контакты заместителя командира российского добровольческого корпуса "Международного легиона" ГУР МОУ со спецслужбами РФ. Указанное лицо должно было подготовить покушение на одного из лидеров российского оппозиционного движения, который в это время должен был прибыть в Украину", — говорится в сообщении.
По данным СБУ, в ходе общения с представителями спецслужб РФ этот военный получил задание на ликвидацию и других военнослужащих Сил обороны Украины в обмен на денежное вознаграждение.
"Благодаря упреждающей работе СБУ подготовка преступления была своевременно пресечена. В дальнейшем с участием указанного военнослужащего проводился комплекс контрразведывательных проверочных мероприятий.
При этом данное лицо признало факт контактов с ФСБ РФ и предоставило СБУ соответствующую информацию. Это позволило украинской спецслужбе установить всю цепочку лиц, причастных к планируемому преступлению.
Служба безопасности зафиксировала в телефоне фигуранта его переписку с представителем ФСБ", — сообщили в Службе безопасности.
В то же время там заявили, что, учитывая признание этим военнослужащим контактов с ФСБ РФ и сотрудничество со следствием, к нему не была применена мера пресечения.
"В то время как сотрудники СБУ проводили неотложные следственные действия по сбору и фиксации доказательств указанного уголовного правонарушения, возникла абсолютно недопустимая конфликтная ситуация, которая привела к перестрелке.
Этого точно не должно было произойти", — добавили там.
В настоящее время ГБР расследует инцидент.
Перестрелка между СБУ и ГУР в Киеве
- Заместителя командира РДК Степана Каплунова несколько дней назад похитили возле его собственного дома. В Российском добровольческом корпусе заявили, что до сих пор не знают, где он находится.
- Там добавили, что внимательно следят за всем, что происходит.
- В то же время основатель и командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин в комментарии "Суспильному" сказал, что не одобряет решение "Фортуны" обнародовать эту информацию.
- 2 сентября стало известно о перестрелке в Киеве.
СМИ сообщали, что речь идет о конфликте между ГУР и СБУ, и что это как-то связано с исчезновением Каплунова.
- В СБУ заявили, что совместно с ГУР предотвратили теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину.
- В Службе безопасности заявили, что на оперативников СБУ совершили вооруженное нападение во время следственных действий по делу о теракте ФСБ.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал перестрелку между отдельными подразделениями СБУ и ГУР, которая произошла 2 сентября в Киеве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль