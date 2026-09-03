Заместитель командира РДК Каплунов поддерживал контакты со спецслужбами РФ и должен был подготовить покушение, - СБУ

В Службе безопасности Украины заявили о раскрытии контактов заместителя командира российского добровольческого корпуса "Международного легиона" ГУР МОУ со спецслужбами РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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"В рамках системной контрдиверсионной работы СБУ вела деятельность по предотвращению убийства, которое по заказу ФСБ РФ планировалось в День Независимости нашего государства. Служба безопасности Украины получила соответствующую информацию оперативным путем.



В частности, были раскрыты контакты заместителя командира российского добровольческого корпуса "Международного легиона" ГУР МОУ со спецслужбами РФ. Указанное лицо должно было подготовить покушение на одного из лидеров российского оппозиционного движения, который в это время должен был прибыть в Украину", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, в ходе общения с представителями спецслужб РФ этот военный получил задание на ликвидацию и других военнослужащих Сил обороны Украины в обмен на денежное вознаграждение.

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"Благодаря упреждающей работе СБУ подготовка преступления была своевременно пресечена. В дальнейшем с участием указанного военнослужащего проводился комплекс контрразведывательных проверочных мероприятий.



При этом данное лицо признало факт контактов с ФСБ РФ и предоставило СБУ соответствующую информацию. Это позволило украинской спецслужбе установить всю цепочку лиц, причастных к планируемому преступлению.



Служба безопасности зафиксировала в телефоне фигуранта его переписку с представителем ФСБ", — сообщили в Службе безопасности.









В то же время там заявили, что, учитывая признание этим военнослужащим контактов с ФСБ РФ и сотрудничество со следствием, к нему не была применена мера пресечения.

"В то время как сотрудники СБУ проводили неотложные следственные действия по сбору и фиксации доказательств указанного уголовного правонарушения, возникла абсолютно недопустимая конфликтная ситуация, которая привела к перестрелке.



Этого точно не должно было произойти", — добавили там.

В настоящее время ГБР расследует инцидент.

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Перестрелка между СБУ и ГУР в Киеве

Заместителя командира РДК Степана Каплунова несколько дней назад похитили возле его собственного дома. В Российском добровольческом корпусе заявили, что до сих пор не знают, где он находится.

Там добавили, что внимательно следят за всем, что происходит.

В то же время основатель и командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин в комментарии "Суспильному" сказал, что не одобряет решение "Фортуны" обнародовать эту информацию.

2 сентября стало известно о перестрелке в Киеве. СМИ сообщали, что речь идет о конфликте между ГУР и СБУ, и что это как-то связано с исчезновением Каплунова.

В СБУ заявили, что совместно с ГУР предотвратили теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину.

В Службе безопасности заявили, что на оперативников СБУ совершили вооруженное нападение во время следственных действий по делу о теракте ФСБ.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал перестрелку между отдельными подразделениями СБУ и ГУР, которая произошла 2 сентября в Киеве.

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