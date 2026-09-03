Меня обвинили в сотрудничестве с ФСБ, - заместитель командира РДК Каплунов

Заместитель командира РДК по боевой работе Степан Каплунов заявил, что его похитили и допрашивали, подозревая в связях с ФСБ России.

Об этом он рассказал в эфире NV, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

По словам Каплунова, 23 августа неизвестные, представившиеся сотрудниками полиции, похитили его возле дома, где он проживал.

"Повалили на землю, надели наручники. Ну, в принципе, я более или менее понимаю, как проходят следственные действия и задержания. Человеку сразу предъявляют обвинения по определенным статьям. А здесь меня просто затащили в черный BMW — то есть это было похищение в чистом виде, грубо говоря. Не предъявили никаких документов, никаких обвинений — посадили в черный автомобиль и уехали", — отметил заместитель командира РДК.

Смотрите также: Перестрелка между ГУР и СБУ. ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО

После этого его дважды пересаживали в другие автомобили — сначала в автобус, а затем — во внедорожник.

"После этого меня доставили — уже в наручниках и с глазами, заклеенными скотчем. Ну, я так понимаю, на какой-то, скорее всего, режимный объект или, можно сказать, секретную тюрьму, где меня поместили в камеру и приковали наручниками и цепями. К тому же глаза у меня были постоянно закрыты в течение всего этого суток", — продолжил Каплунов.

Он отметил, что впоследствии выяснилось, что это были сотрудники СБУ.

"В своих формулировках во время общения они, скажем так, обтекаемо называли себя сотрудниками госбезопасности", — рассказал он.

Каплунов говорит, что побывал "на двух объектах".

"В одном месте я провел где-то пять дней, в другом — около четырех суток. Первые две сутки меня допрашивали более интенсивно. На третий день бесед уже почти не вели. Ну, как я понимаю, скорее всего, целью была дискредитация спецподразделения "Тимура" и, в частности, его командира — непосредственно самого Тимура. Соответственно, физического воздействия на меня не оказывали, за исключением похищения в самом начале", — добавил он.

Военный говорит, что ему вменяли в вину связь с представителями ФСБ РФ и то, что он "переключил эту связь на своего непосредственного руководителя Дмитрия Иванова".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стрельба в Киеве: Комитет Рады хочет заслушать руководителей СБУ и ГУР

Через девять дней, рассказал Каплунов, его привезли на место похищения — для обыска в его квартире.

"Послушайте. Все, что происходило во внешнем мире, конечно, (я не знал. — Ред.) — я там был без средств связи, какой-либо коммуникации. Максимально ограничен. То есть все, что происходило во внешнем мире, какие коммуникации между службами, общение и т. п., я не могу вам сказать. Просто через девять суток мне сказали: "На выход". Также была пересадка, то ли в одну машину, то ли в две. После чего меня привезли на, грубо говоря, место, где меня и похитили. Но не предупредив перед этим, что сейчас еще и будет обыск в моей квартире", — сказал он.

По его словам, перестрелку в киевском жилом массиве Березняки он "слышал через окно" — а впоследствии его освободили бойцы спецподразделения "Тимур".

"Все, скажем так, резонансные события, которые все могли видеть в Telegram-каналах и новостных пабликах, я слышал исключительно через окно. То есть я слышал, что происходит какая-то стрельба. Конкретно же, что именно происходило, я знать не мог. После этого обыск завершился, и наши ребята из спецподразделения "Тимура" фактически силой меня забрали, за что им огромное спасибо", — подытожил заместитель командира РДК.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Спецподразделение Тимура" ГУР заявило, что СБУ "похитила средь бела дня" их военного и открыла огонь по безоружным. ВИДЕО (обновлено)

Перестрелка между СБУ и ГУР в Киеве

Заместителя командира РДК Степана Каплунова несколько дней назад похитили возле его собственного дома. В Российском добровольческом корпусе заявили, что до сих пор не знают, где он находится.

Там добавили, что внимательно следят за всем, что происходит.

В то же время основатель и командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин в комментарии "Суспильному" сказал, что не одобряет решение "Фортуны" обнародовать информацию.

2 сентября стало известно о перестрелке в Киеве. СМИ сообщали, что речь идет о конфликте между ГУР и СБУ, и что это как-то связано с исчезновением Каплунова.

В СБУ заявили, что совместно с ГУР предотвратили теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину.

В Службе безопасности заявили, что на оперативников СБУ совершили вооруженное нападение во время следственных действий по делу о теракте ФСБ.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал перестрелку между отдельными подразделениями СБУ и ГУР, которая произошла 2 сентября в Киеве.

Читайте: Заместитель командира РДК Каплунов уже на свободе, СБУ пытается скрыть правду о задержании, - адвокат