Мені закидали співпрацю з ФСБ, - заступник командира РДК Каплунов

Заступник командира РДК з бойової роботи Степан Каплунов заявив, що його викрали та допитували, підзрюючи у комунікації з ФСБ Росії.

Про це він розповів в ефірі NV, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За словами Каплунова, 23 серпня невідомі, які представилися співробітниками поліції, викрали його біля будинку, де він мешкав.

"Повалили на землю, одягли кайданки. Ну, в принципі, я більш-менш розумію, як відбуваються слідчі дії та затримання. Людині одразу висувають обвинувачення за певними статтями. А тут мене просто запхали в чорний BMW - тобто це було викрадення в чистому вигляді, грубо кажучи. Не пред’явили жодних паперів, жодних обвинувачень - посадили в чорний автомобіль і поїхали", - зазначив заступник командира РДК.

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Після цього його двічі пересаджували в інші автомобілі - спочатку в автобус, а потім - у позашляховик.

"Після цього мене доправили - вже в кайданках і з очима, замотаними скотчем. Ну, я так розумію, на якийсь, найімовірніше, режимний об'єкт або, можна сказати, таємну в’язницю, де мене помістили в камеру й прикували кайданками та ланцюгами. До того ж очі в мене були постійно закриті протягом усієї цієї доби", - продовжив Каплунов.

Він зазначив, що згодом виявилося, що це співробітники СБУ.

"У своїх формулюваннях під час спілкування вони, скажімо так, обтічно називали себе співробітниками держбезпеки", - розповів він.

Каплунов каже, що побував "на двох об'єктах".

"В одному місці я провів десь п’ять днів, в іншому - близько чотирьох діб. Перші дві доби мене допитували інтенсивніше. На третій день розмов уже майже не вели. Ну, як я розумію, найімовірніше, метою була дискредитація спецпідрозділу Тимура і, зокрема, його командира - безпосередньо самого Тимура. Відповідно, фізичного впливу на мене не чинили, за винятком викрадення на самому початку", - додав він.

Військовий каже, що йому закидали комунікацію з представниками ФСБ РФ і те, що він "переключив цю комунікацію на свого безпосереднього керівника Дмитра Іванова".

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За дев’ять днів, розповів Каплунов, його привезли на місце викрадення - для обшуку в його квартирі.

"Послухайте. Все, що відбувалося у зовнішньому світі, звісно, (я не знав. - Ред.) - я там був без засобів зв’язку, будь-якої комунікації. Максимально обмежений. Тобто все, що відбувалося у зовнішньому світі, які комунікації між службами, спілкування тощо, я не можу вам сказати. Просто через дев’ять діб мені сказали: "На вихід". Також було перевантаження, чи то в одну машину, чи то в дві. Після чого мене привезли на, грубо кажучи, місце, де мене й викрали. Але не попередивши перед цим, що зараз ще й буде обшук у моїй квартирі", - сказав він.

За його словами, перестрілку на київському житловому масиві Березняки він "чув через вікно" - а згодом його звільнили бійці спецпідрозділу Тимура.

"Усі, скажімо так, резонансні події, які всі могли бачити в телеграм-каналах і новинних пабліках, я чув виключно через вікно. Тобто я чув, що відбувається якась стрілянина. Конкретно ж, що саме відбувалося, я знати не міг. Після цього обшук завершився, і наші хлопці зі спецпідрозділу Тимура фактично силою мене забрали, за що їм величезне спасибі", - підсумував заступник командира РДК.

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Стрілянина між СБУ та ГУР в Києві

Заступника командира РДК Степана Каплунова кілька днів тому викрали біля власного будинку. У Російському добровольчому корпусі заявили, що досі не знають, де він перебуває.

Там додали, що уважно стежать за всім, що відбувається.

Водночас засновник і командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін у коментарі Суспільному сказав, що не схвалює рішення Фортуни винести інформацію в публічну площину.

2 вересня стало відомо про стрілянину в Києві. ЗМІ повідомляли, що йдеться про конфлікт між ГУР та СБУ, і що це якось пов'язано зі зникненням Каплунова.

В СБУ заявили, що спільно з ГУР запобігли теракту, який ФСБ РФ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, який прибув в Україну.

У Службі безпеки заявили, що на оперативників СБУ вчинили збройний напад під час слідчих дій у справі про теракт ФСБ.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував стрілянину між окремими підрозділами СБУ та ГУР, яка сталася 2 вересня в Києві.

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