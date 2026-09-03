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Новости Похищение Степана Каплунова Конфликт между ГУР и СБУ
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В ГУР заявили о кампании дезинформации с целью дискредитации Военной разведки

ГУР сделало заявление после конфликта с СБУ: подробности

В Главном управлении разведки Минобороны заявили о развертывании кампании дезинформации с целью дискредитации Военной разведки и боевых подразделений ГУР Минобороны Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Для реализации кампании её организаторы планируют привлекать СМИ, блогеров и Telegram-каналы с сомнительной репутацией, в том числе и за финансовое вознаграждение. Призываем доверять только проверенным официальным источникам информации.

Также обращаемся к СМИ, журналистам и блогерам: если с вами связываются с предложениями опубликовать и распространить непроверенные сомнительные данные — немедленно обращайтесь в правоохранительные органы", — говорится в сообщении.

Читайте: Сотруднику ГУР, первым прибывшему в квартиру Каплунова, сообщили о подозрении и задержали, - адвокат

Перестрелка между СБУ и ГУР в Киеве

  • Заместителя командира РДК Степана Каплунова несколько дней назад похитили возле его собственного дома. В Российском добровольческом корпусе заявили, что до сих пор не знают, где он находится.
  • Там добавили, что внимательно следят за всем, что происходит.
  • В то же время основатель и командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин в комментарии "Суспильному" сказал, что не одобряет решение "Фортуны" обнародовать эту информацию.
  • 2 сентября стало известно о перестрелке в Киеве.

    СМИ сообщали, что речь идет о конфликте между ГУР и СБУ, и что это как-то связано с исчезновением Каплунова.

  • В СБУ заявили, что совместно с ГУР предотвратили теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину.
  • В Службе безопасности заявили, что на оперативников СБУ совершили вооруженное нападение во время следственных действий по делу о теракте ФСБ.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал перестрелку между отдельными подразделениями СБУ и ГУР, которая произошла 2 сентября в Киеве.
  • Каплунов рассказал, что его похитили и допрашивали, подозревая в связях с ФСБ России.
  • По данным СБУ, Каплунов якобы контактировал со спецслужбами РФ и должен был подготовить покушение на одного из лидеров российского оппозиционного движения, который в это время должен был прибыть в Украину.

Смотрите: "Спецподразделение Тимура" ГУР заявило, что СБУ "похитила средь бела дня" их военного и открыла огонь по безоружным. ВИДЕО (обновлено)

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дезинформация (382) ГУР (905)
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Топ комментарии
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СБУ/КГБ рулить під прапором Зє.
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03.09.2026 13:10 Ответить
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Поклад думає що Україна це рф а Україна не росія. При Малюку Хмарі на бойові підрозділи не було нвїздів зі сторони СБУ. Навпаки СБУ і ГУР мочили кацапню. Зара прийшов таке враження внутрішній ворог України до керівництва СБУ який працює на росію та розриває єдність в середині держави
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03.09.2026 13:20 Ответить
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Я бачу як фсб тролі і тролі Поклада працюють проти наших бійців
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03.09.2026 13:22 Ответить

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