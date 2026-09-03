В ГУР заявили о кампании дезинформации с целью дискредитации Военной разведки
В Главном управлении разведки Минобороны заявили о развертывании кампании дезинформации с целью дискредитации Военной разведки и боевых подразделений ГУР Минобороны Украины.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.
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"Для реализации кампании её организаторы планируют привлекать СМИ, блогеров и Telegram-каналы с сомнительной репутацией, в том числе и за финансовое вознаграждение. Призываем доверять только проверенным официальным источникам информации.
Также обращаемся к СМИ, журналистам и блогерам: если с вами связываются с предложениями опубликовать и распространить непроверенные сомнительные данные — немедленно обращайтесь в правоохранительные органы", — говорится в сообщении.
Перестрелка между СБУ и ГУР в Киеве
- Заместителя командира РДК Степана Каплунова несколько дней назад похитили возле его собственного дома. В Российском добровольческом корпусе заявили, что до сих пор не знают, где он находится.
- Там добавили, что внимательно следят за всем, что происходит.
- В то же время основатель и командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин в комментарии "Суспильному" сказал, что не одобряет решение "Фортуны" обнародовать эту информацию.
- 2 сентября стало известно о перестрелке в Киеве.
СМИ сообщали, что речь идет о конфликте между ГУР и СБУ, и что это как-то связано с исчезновением Каплунова.
- В СБУ заявили, что совместно с ГУР предотвратили теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину.
- В Службе безопасности заявили, что на оперативников СБУ совершили вооруженное нападение во время следственных действий по делу о теракте ФСБ.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал перестрелку между отдельными подразделениями СБУ и ГУР, которая произошла 2 сентября в Киеве.
- Каплунов рассказал, что его похитили и допрашивали, подозревая в связях с ФСБ России.
- По данным СБУ, Каплунов якобы контактировал со спецслужбами РФ и должен был подготовить покушение на одного из лидеров российского оппозиционного движения, который в это время должен был прибыть в Украину.
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