Сотруднику ГУР, который первым прибыл в квартиру Каплунова, сообщили о подозрении и задержали, - адвокат

Адвокат заместителя командира по боевой работе Российского добровольческого корпуса Степана Каплунова Тарас Боровский рассказал подробности инцидента со стрельбой между ГУР и СБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Не путайте, когда будете называть это "перестрелкой", — отметил он.

В комментарии Цензор.НЕТ Боровский рассказал, что 1 сентября около 23:30 в квартиру, где проживал Каплунов, пришли сотрудники Департамента контрразведки Службы безопасности Украины с обыском.

"Выломали дверь. В квартире находились военнослужащие ГУР, которые подняли тревогу среди своих. Первый парень из ГУР, прибывший по тревоге в шортах и футболке, начал бежать к подъезду. Из подъезда и из стоящего рядом автомобиля по нему начали стрелять сотрудники СБУ из автоматического оружия", — говорит адвокат.

После начала стрельбы он начал убегать, но его догнали и задержали.

Впоследствии, говорит Боровский, ему объявили о подозрении в том, что он якобы начал стрелять из пистолета по спецназовцам СБУ.

"После него во двор приехала машина с еще двумя представителями ГУР. Им сразу ткнули автоматом в стекло, вывели, надели наручники и положили на асфальт, где они пролежали примерно до 03:30 ночи, пока не пришёл следователь. Следователь попросил снять с всех троих наручники и отпустить их. С ними проводились следственные действия. Им выдали повестки на предстоящие допросы", — говорит он.

В то же время, по словам адвоката, под утро спецназовцы ДКР СБУ подошли к этим трем лицам и начали их уводить в машину. Именно из-за этого и началась потасовка и стрельба.

Подозрения

На данный момент первому молодому человеку сообщили о подозрении по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего), он сейчас находится в СБУ.

Второго и третьего участника отпустили из СБУ вчера вечером.

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Перестрелка между СБУ и ГУР в Киеве

Заместителя командира РДК Степана Каплунова несколько дней назад похитили возле его собственного дома. В Российском добровольческом корпусе заявили, что до сих пор не знают, где он находится.

Там добавили, что внимательно следят за всем, что происходит.

В то же время основатель и командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин в комментарии "Суспильному" сказал, что не одобряет решение "Фортуны" обнародовать эту информацию.

2 сентября стало известно о перестрелке в Киеве. СМИ сообщали, что речь идет о конфликте между ГУР и СБУ, и что это как-то связано с исчезновением Каплунова.

В СБУ заявили, что совместно с ГУР предотвратили теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину.

В Службе безопасности заявили, что на оперативников СБУ совершили вооруженное нападение во время следственных действий по делу о теракте ФСБ.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал перестрелку между отдельными подразделениями СБУ и ГУР, которая произошла 2 сентября в Киеве.

Каплунов рассказал, что его похитили и допрашивали, подозревая в связях с ФСБ России.

По данным СБУ, Каплунов якобы контактировал со спецслужбами РФ и должен был подготовить покушение на одного из лидеров российского оппозиционного движения, который в это время должен был прибыть в Украину.

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