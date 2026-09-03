ГУРівцю, який першим прибув до квартири Каплунова, повідомили про підозру та затримали, - адвокат

Адвокат заступника командира з бойової роботи Російського добровольчого корпусу Степана Каплунова Тарас Боровський розповів подробиці інциденту зі стріляниною між ГУР та СБУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Не переплутайте, коли будете називати це "перестрілкою", - зазначив він.

У коментарі Цензор.НЕТ Боровський розповів, що 1 вересня близько 23:30 до квартири, де мешкав Каплунов прийшли працівники Департаменту контррозвідки Служби безпеки України з обшуком.

"Виломали двері. В квартирі були військовослужбовці ГУР, які підняли тривогу серед своїх. Перший хлопець з ГУР, який прибув по тривозі в шортах і футболці, почав бігти до підʼїзду. З підʼїзду та з автомобілю, що стояв поряд, по ньому почали стріляти працівники СБУ з автоматичної зброї", - каже захисник.

Після початку стрілянини він почав тікати, але його наздогнали та затримали.

Згодом, каже Боровський, йому оголосили про підозру в тому, що він нібито почав стріляти по спеспризначенцями СБУ з пістолета.

"Після нього у двір приїхала машина з ще двома представниками ГУР. Їм одразу ткнули автоматом у скло, вивели, вдягнули кайданки і поклали на асфальт, де вони пролежали орієнтовно до 03:30 ночі, поки не прийшов слідчий. Слідчий попросив зняти з усіх трьох кайданки та звільнити. З ними проводились слідчі дії. Їм видали повістки на майбутні допити", - каже він.

Водночас, за словами адвоката, під ранок спецпризначенці ДКР СБУ підійшли до цих трьох осіб та почали їх відводити в авто. Саме через це і почалась штовханина та стрілянина.

Підозри

Наразі першому хлопцю повідомили про підозру за ст.348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця), він перебуває зараз в СБУ.

Другого та третього учасника відпустили з СБУ вчора ввечері.

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Стрілянина між СБУ та ГУР в Києві

Заступника командира РДК Степана Каплунова кілька днів тому викрали біля власного будинку. У Російському добровольчому корпусі заявили, що досі не знають, де він перебуває.

Там додали, що уважно стежать за всім, що відбувається.

Водночас засновник і командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін у коментарі Суспільному сказав, що не схвалює рішення Фортуни винести інформацію в публічну площину.

2 вересня стало відомо про стрілянину в Києві. ЗМІ повідомляли, що йдеться про конфлікт між ГУР та СБУ, і що це якось пов'язано зі зникненням Каплунова.

В СБУ заявили, що спільно з ГУР запобігли теракту, який ФСБ РФ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, який прибув в Україну.

У Службі безпеки заявили, що на оперативників СБУ вчинили збройний напад під час слідчих дій у справі про теракт ФСБ.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував стрілянину між окремими підрозділами СБУ та ГУР, яка сталася 2 вересня в Києві.

Каплунов розповів, що його викрали та допитували, підзрюючи у комунікації з ФСБ Росії.

За даними СБУ, Каплунов нібито контактував із спецслужбами РФ та мав підготувати замах проти одного з лідерів російського опозиційного руху, який у цей час мав прибути в Україну.

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