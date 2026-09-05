Про підготовку замаху на Закаєва, нову справу НАБУ, фронт і атаки на склади | Ірина Ромалійська. ВIДЕО
У новому випуску Ірини Ромалійської на ютуб-каналі "Бутусов.Плюс" дивіться про таке:
- Замах на Закаєва: ексклюзивне інтерв'ю з Ахмедом Закаєвим — головою уряду Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні. За версією СБУ, саме на нього готувався замах на замовлення ФСБ бійцем ГУР, учасником підрозділу РДК Степаном Каплуновим. Закаєв розповів про історію замахів на нього, охорону в Україні та підозріле поводження з нею напередодні інциденту;
- Конфлікт спецслужб та фронт: командир роти БПЛА 23 штурмового полку в складі 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Юрій Бутусов про конфлікт ГУР і СБУ в центрі Києва, кадрові рішення в армії (новий командувач Сухопутних військ Святослав Заїць, ситуація з ОСШР), ситуацію на найгарячіших напрямках фронту — Слов'янськ-Краматорськ і Куп'янськ;
- Удари по складах та економічні ризики: фінансист Сергій Фурса — про удари по Wildberries та у відповідь по українських складах і супермаркетах, зникнення товарів з полиць, ризики економічної кризи через неголосування законів у Раді;
- Операція "Карфаген": нардеп Олексій Гончаренко — про нову операцію НАБУ і САП "Карфаген", обшуки в Офісі Генерального прокурора, підозри щодо Руслана Кравченка та зв'язок справи з Офісом Президента.
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