Путін готує удар по НАТО? НАБУ і "менеджери" Зеленського | Ромалійська. ВIДЕО

Справа Ірини Мудрої, хто такий "Кирило Олексійович", закрита зустріч президента з журналістами замість відкритої пресконференції, візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви, можлива загроза Балтії - про це і не тільки у великому ефірі Ірини Ромалійської на ютуб-каналі Бутусов ПЛЮС.

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