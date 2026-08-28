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Путін готує удар по НАТО? НАБУ і "менеджери" Зеленського | Ромалійська. ВIДЕО

Справа Ірини Мудрої, хто такий "Кирило Олексійович", закрита зустріч президента з журналістами замість відкритої пресконференції, візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви, можлива загроза Балтії - про це і не тільки у великому ефірі Ірини Ромалійської на ютуб-каналі Бутусов ПЛЮС.

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Автор: 

Ромалійська Ірина (391) Бутусов Плюс (96)
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