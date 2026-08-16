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Чому приєднання корпусу "Хартія" до проєкту "Адвокат+" здійняло хвилю суперечок? | Ромалійська. ВIДЕО
Другий корпус Нацгвардії "Хартія" приєднався до проєкту "Адвокат+" - юридичної ініціативи, засновником якої є ексголова Офісу Президента Андрій Єрмак.
Новина миттєво викликала хвилю обурення: багатьох обурило, що символ довіри й бойового досвіду - "Хартія" - опинився поруч з ім'ям людини, якій нещодавно НАБУ та САП вручили підозру у справі про відмивання коштів.
Голова правління "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін пояснює, чому не звинувачує командування "Хартії", у чому насправді полягає проблема з впливом Єрмака на розподіл ресурсів для бригад, і чому вважає цю співпрацю чистим "відбілюванням" репутації.
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Порядні і нормальні украінці ,патріоти, ніколи би і ні при яких обставинах не працювали би з агентом фсб, корупціонером і рідкісною паскудою дерьмаком. Навіть коли ім це і допомогало би. Тому що те, що ім допомогало- а у решти все руйнувалось. Не можна бути "гарним" за рахунок інших, тим більш з такою рідкісною мразотою і руйнівником країни, як дерьмак
Злодій повинен сидіти в тюрмі.