Чому приєднання корпусу "Хартія" до проєкту "Адвокат+" здійняло хвилю суперечок? | Ромалійська. ВIДЕО

Другий корпус Нацгвардії "Хартія" приєднався до проєкту "Адвокат+" - юридичної ініціативи, засновником якої є ексголова Офісу Президента Андрій Єрмак.

Новина миттєво викликала хвилю обурення: багатьох обурило, що символ довіри й бойового досвіду - "Хартія" - опинився поруч з ім'ям людини, якій нещодавно НАБУ та САП вручили підозру у справі про відмивання коштів.

Голова правління "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін пояснює, чому не звинувачує командування "Хартії", у чому насправді полягає проблема з впливом Єрмака на розподіл ресурсів для бригад, і чому вважає цю співпрацю чистим "відбілюванням" репутації.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Також читайте: Командир "Хартії" Оболєнський щодо програми "Адвокат+": Свого часу Єрмак допоміг у створенні і забезпеченні підрозділу