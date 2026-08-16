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Новини Відео Вплив Єрмака
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Чому приєднання корпусу "Хартія" до проєкту "Адвокат+" здійняло хвилю суперечок? | Ромалійська. ВIДЕО

Другий корпус Нацгвардії "Хартія" приєднався до проєкту "Адвокат+" - юридичної ініціативи, засновником якої є ексголова Офісу Президента Андрій Єрмак.

Новина миттєво викликала хвилю обурення: багатьох обурило, що символ довіри й бойового досвіду - "Хартія" - опинився поруч з ім'ям людини, якій нещодавно НАБУ та САП вручили підозру у справі про відмивання коштів.

Голова правління "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін пояснює, чому не звинувачує командування "Хартії", у чому насправді полягає проблема з впливом Єрмака на розподіл ресурсів для бригад, і чому вважає цю співпрацю чистим "відбілюванням" репутації.

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Також читайте: Командир "Хартії" Оболєнський щодо програми "Адвокат+": Свого часу Єрмак допоміг у створенні і забезпеченні підрозділу

Автор: 

Шабунін Віталій (685) Ромалійська Ірина (382) Єрмак Андрій (1782) корпус НГУ Хартія (89)
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Топ коментарі
+13
Тут могут сперечатися тільки по формі всього цього лайна самі зелені .
Порядні і нормальні украінці ,патріоти, ніколи би і ні при яких обставинах не працювали би з агентом фсб, корупціонером і рідкісною паскудою дерьмаком. Навіть коли ім це і допомогало би. Тому що те, що ім допомогало- а у решти все руйнувалось. Не можна бути "гарним" за рахунок інших, тим більш з такою рідкісною мразотою і руйнівником країни, як дерьмак
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16.08.2026 21:23 Відповісти
+5
Не до проекту адвокат+,а до проекту сн,яким керує агенткозирь.
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16.08.2026 21:18 Відповісти
+5
ЗЕлена гнида,корупціонер Єрмак хоче чистим вийти з мутної води.Це операція по відбілюванню мерзотника.
Злодій повинен сидіти в тюрмі.
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16.08.2026 21:34 Відповісти

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