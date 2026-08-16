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Почему присоединение корпуса "Хартия" к проекту "Адвокат+" вызвало волну споров? | Ромалийская. ВИДЕО
Второй корпус Национальной гвардии "Хартия" присоединился к проекту "Адвокат+" — юридической инициативе, основателем которой является бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак.
Эта новость мгновенно вызвала волну возмущения: многих возмутило, что символ доверия и боевого опыта — "Хартия" — оказался рядом с именем человека, которому недавно НАБУ и САП вручили подозрение по делу об отмывании средств.
Председатель правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин объясняет, почему не обвиняет руководство "Хартии", в чем на самом деле заключается проблема с влиянием Ермака на распределение ресурсов для бригад и почему считает это сотрудничество чистым "отбеливанием" репутации.
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Порядні і нормальні украінці ,патріоти, ніколи би і ні при яких обставинах не працювали би з агентом фсб, корупціонером і рідкісною паскудою дерьмаком. Навіть коли ім це і допомогало би. Тому що те, що ім допомогало- а у решти все руйнувалось. Не можна бути "гарним" за рахунок інших, тим більш з такою рідкісною мразотою і руйнівником країни, як дерьмак
Злодій повинен сидіти в тюрмі.