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Новости Видео Влияние Ермака
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Почему присоединение корпуса "Хартия" к проекту "Адвокат+" вызвало волну споров? | Ромалийская. ВИДЕО

Второй корпус Национальной гвардии "Хартия" присоединился к проекту "Адвокат+" — юридической инициативе, основателем которой является бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Эта новость мгновенно вызвала волну возмущения: многих возмутило, что символ доверия и боевого опыта — "Хартия" — оказался рядом с именем человека, которому недавно НАБУ и САП вручили подозрение по делу об отмывании средств.

Председатель правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин объясняет, почему не обвиняет руководство "Хартии", в чем на самом деле заключается проблема с влиянием Ермака на распределение ресурсов для бригад и почему считает это сотрудничество чистым "отбеливанием" репутации.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Читайте также: Командир "Хартии" Оболенский о программе "Адвокат+": В своё время Ермак помог в создании и обеспечении подразделения

Автор: 

Шабунин Виталий (689) Ромалийская Ирина (441) Ермак Андрей (1725) корпус НГУ Хартия (86)
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Топ комментарии
+12
Тут могут сперечатися тільки по формі всього цього лайна самі зелені .
Порядні і нормальні украінці ,патріоти, ніколи би і ні при яких обставинах не працювали би з агентом фсб, корупціонером і рідкісною паскудою дерьмаком. Навіть коли ім це і допомогало би. Тому що те, що ім допомогало- а у решти все руйнувалось. Не можна бути "гарним" за рахунок інших, тим більш з такою рідкісною мразотою і руйнівником країни, як дерьмак
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16.08.2026 21:23 Ответить
+4
Не до проекту адвокат+,а до проекту сн,яким керує агенткозирь.
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16.08.2026 21:18 Ответить
+3
ЗЕлена гнида,корупціонер Єрмак хоче чистим вийти з мутної води.Це операція по відбілюванню мерзотника.
Злодій повинен сидіти в тюрмі.
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16.08.2026 21:34 Ответить

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