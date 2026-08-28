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Путин готовит удар по НАТО? НАБУ и "менеджеры" Зеленского | Ромалийская. ВИДЕО

Дело Ирины Мудрой, кто такой "Кирилл Алексеевич", закрытая встреча президента с журналистами вместо открытой пресс-конференции, визит директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву, возможная угроза Прибалтике — об этом и не только в большом эфире Ирины Ромалийской на YouTube-канале "Бутусов ПЛЮС".

Смотрите на Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Ромалийская Ирина (449) Бутусов Плюс (94)
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