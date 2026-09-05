О подготовке покушения на Закаева, новом деле НАБУ, фронте и атаках на склады | Ирина Ромалийская
В новом выпуске Ирины Ромалийской на YouTube-канале "Бутусов.Плюс" смотрите следующее:
- Покушение на Закаева: эксклюзивное интервью с Ахмедом Закаевым — главой правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании. По версии СБУ, именно на него готовилось покушение по заказу ФСБ бойцом ГУР, участником подразделения РДК Степаном Каплуновым. Закаев рассказал об истории покушений на него, охране в Украине и подозрительном обращении с ней накануне инцидента;
- Конфликт спецслужб и фронт: командир роты БПЛА 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия" Юрий Бутусов о конфликте ГУР и СБУ в центре Киева, кадровых решениях в армии (новый командующий Сухопутными войсками Святослав Заиц, ситуация с ОСШР), ситуацию на самых горячих направлениях фронта — Славянск-Краматорск и Купянск;
- Удары по складам и экономические риски: финансист Сергей Фурса — об ударах по Wildberries и ответных ударах по украинским складам и супермаркетам, исчезновении товаров с полок, рисках экономического кризиса из-за непринятия законов в Раде;
- Операция "Карфаген": народный депутат Алексей Гончаренко — о новой операции НАБУ и САП "Карфаген", обысках в Офисе Генерального прокурора, подозрениях в отношении Руслана Кравченко и связи дела с Офисом Президента.
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