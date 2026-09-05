"То снимали, то усиливали": Закаев рассказал о странном обращении с охраной от ГУР во время визита в Украину

Глава правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев рассказал о "странной ситуации" с его охраной во время визита в Украину в конце августа. По его словам, сопровождение, которое обеспечивали представители ГУР Минобороны, без объяснений менялось — охрану то снимали под предлогом "отсутствия необходимости", то снова усиливали.

Об этом он рассказал в эфире журналистки Ирины Ромалийской на YouTube-канале "Бутусов.Плюс", сообщает Цензор.НЕТ.

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Странное поведение сопровождения

Закаев отметил, что о покушении по заказу российской ФСБ, в подготовке которого СБУ подозревает заместителя командира РДК Степана Каплунова, он узнал из новостей.

По словам Закаева, попытки российских спецслужб ликвидировать его — не новость, а его "повседневная жизнь" на протяжении последних 25-30 лет.

В то же время, касательно последнего инцидента в Украине, чеченский политический деятель отметил, что мало осведомлен, однако обратил внимание на странное поведение своей охраны.

"С 20-го по 30-е число я находился в Украине. И, конечно, могу сказать, что происходили какие-то странные вещи. То снимали охрану, то ее усиливали. Ну, в конце концов, меня не посвящали в суть происходящего. Поэтому о нюансах я мало что могу сказать", — сказал Закаев.

Он уточнил, что обычно его визиты координируют британские службы, которые заранее уведомляют украинских коллег. По словам чеченского политика, в Украине круглосуточную охрану обеспечивают в основном представители Главного управления разведки (ГУР) Минобороны.

"Я, честно говоря, не вдавался в подробности, но знаю, что в основном это представители ГУР… Там происходили (во время августовского визита в Украину, — ред.) на самом деле очень странные вещи с этой охраной. Это все смогут подтвердить: то говорили, что нет необходимости, то потом усиливали охрану, и в конечном итоге они сопроводили меня до границы с Польшей", — рассказал глава правительства Ичкерии в изгнании.

Знакомство с Каплуновым

Отвечая на вопрос о заместителе командира РДК Степане Каплунове, которого СБУ подозревает в якобы подготовке покушения по заказу ФСБ, Закаев отметил, что лично с ним не знаком, хотя, вероятно, один раз пересекался на совместном мероприятии.

"Я вроде бы встречался с ним один раз на каком-то совместном мероприятии, но лично его не знаю", — сказал он.

В то же время чеченский оппозиционер отказался комментировать предположение о том, могли ли российские спецслужбы через Каплунова готовить покушение на него.

"Давайте я оставлю это без комментариев, потому что ситуация сейчас в Киеве — это как столкновение двух спецслужб. А я категорически с первых дней пребывания в Украине не комментирую никакие внутриполитические или иные процессы в Украине", — подытожил Закаев.

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Перестрелка между СБУ и ГУР в Киеве

Заместителя командира РДК Степана Каплунова несколько дней назад похитили возле его собственного дома. В Российском добровольческом корпусе заявили, что до сих пор не знают, где он находится.

Там добавили, что внимательно следят за всем, что происходит.

В то же время основатель и командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин в комментарии "Суспильному" сказал, что не одобряет решение "Фортуны" обнародовать информацию.

2 сентября стало известно о перестрелке в Киеве. СМИ сообщали, что речь идет о конфликте между ГУР и СБУ, и что это как-то связано с исчезновением Каплунова.

В СБУ заявили, что совместно с ГУР предотвратили теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину.

В Службе безопасности заявили, что на оперативников СБУ совершили вооруженное нападение во время следственных действий по делу о теракте ФСБ.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал перестрелку между отдельными подразделениями СБУ и ГУР, которая произошла 2 сентября в Киеве.

Двум военным сообщили о подозрении.

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