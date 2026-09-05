"То знімали, то посилювали": Закаєв розповів про дивне поводження з охороною від ГУР під час візиту до України

Голова уряду Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні Ахмед Закаєв розповів про "дивну ситуацію" з його охороною під час візиту до України наприкінці серпня. За його словами, супровід, який забезпечували представники ГУР МО без пояснень змінювався — охорону то знімали під приводом "відсутності потреби", то знову посилювали.

Про це він розповів в ефірі журналістки Ірини Ромалійської на ютуб-каналі "Бутусов.Плюс", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Дивна поведінка супроводу

Закаєв зазначив, що про замах на замовлення російського ФСБ, у підготовці якого СБУ підозрює заступника командира РДК Степана Каплунова, дізнався з новин.

За словами Закаєва, спроби російських спецслужб ліквідувати його є не новиною, а є його "буденним життям" протягом останніх 25–30 років.

Водночас щодо останнього інциденту в Україні чеченський політичний діяч зазначив, що мало поінформований, однак звернув увагу на дивну поведінку своєї охорони.

"З 20-го по 30-те число я перебував в Україні. І, звісно, можу сказати, що відбувалися якісь дивні речі. То знімали охорону, то її посилювали. Ну, зрештою, мене не втаємничували в курс справи щодо того, що відбувається. Тому щодо нюансів я мало, що можу сказати", - сказав Закаєв.

Він уточнив, що зазвичай його візити координують британські служби, які заздалегідь сповіщають українських колег. За словами чеченського політика, в Україні цілодобову охорону забезпечують здебільшого представники Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони.

"Я, чесно кажучи, не вдавався в подробиці, але знаю, що здебільшого це представники ГУР... Там відбувалися (під час серпневого візиту в Україну, - ред.) насправді дуже дивні речі з цією охороною. Це всі зможуть підтвердити, тому, то казали, що немає потреби, то потім посилювали охорону, і в кінцевому підсумку вони мене супроводили до кордону з Польщею", - розповів голова уряду Ічкерії в екзилі.

Знайомство з Каплуновим

Відповідаючи на запитання про заступника командира РДК Степана Каплунова, якого СБУ підозрює у нібито підготовці замаху на замовлення ФСБ, Закаєв зауважив, що особисто з ним не знайомий, хоча, ймовірно, один раз перетинався на спільному заході.

"Я начебто зустрічався один раз на якомусь спільному заході, але особисто його не знаю", - сказав він.

Водночас чеченський опозиціонер відмовився коментувати припущення, чи могли російські спецслужби через Каплунова готувати замах на нього.

"Давайте я залишу це без коментарів, тому що ситуація зараз у Києві — це як зіткнення двох спецслужб. А я категорично з перших днів перебування в Україні не коментую жодні внутрішньополітичні чи інші процеси в Україні", - підсумував Закаєв.

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Стрілянина між СБУ та ГУР в Києві

Заступника командира РДК Степана Каплунова кілька днів тому викрали біля власного будинку. У Російському добровольчому корпусі заявили, що досі не знають, де він перебуває.

Там додали, що уважно стежать за всім, що відбувається.

Водночас засновник і командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін у коментарі Суспільному сказав, що не схвалює рішення Фортуни винести інформацію в публічну площину.

2 вересня стало відомо про стрілянину в Києві. ЗМІ повідомляли, що йдеться про конфлікт між ГУР та СБУ, і що це якось пов'язано зі зникненням Каплунова.

В СБУ заявили, що спільно з ГУР запобігли теракту, який ФСБ РФ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, який прибув в Україну.

У Службі безпеки заявили, що на оперативників СБУ вчинили збройний напад під час слідчих дій у справі про теракт ФСБ.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував стрілянину між окремими підрозділами СБУ та ГУР, яка сталася 2 вересня в Києві.

Двом військовим повідомили про підозру.

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