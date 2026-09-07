СБУ привітала воєнну розвідку України з професійним святом: Цінуємо подвиги бійців ГУР на полі бою та в глибокому російському тилу

Очільник СБУ Олександр Поклад та весь колектив Служби безпеки привітав особовий склад воєнної розвідки України та особисто начальника ГУР Олега Іващенка із професійним святом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Що кажуть в СБУ про ГУР?

"Поважаємо і цінуємо подвиги бійців ГУР на полі бою та у глибокому російському тилу. Безмежно вдячні тим героям розвідки, з якими спільно виявляємо та знищуємо ворогів України всередині нашої держави, запобігаємо проникненню агентури у Сили оборони та органи державного управління, а також діємо на випередження терактам, диверсіям і наближаємо справедливий мир для України. Дякуємо за службу й відданість справі!

Наш обов’язок сьогодні - продовжувати нищити ворога, завдавати йому відчутних ударів та позбавляти сил для продовження агресії", - наголосили в СБУ.

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Стрілянина між СБУ та ГУР в Києві

Заступника командира РДК Степана Каплунова кілька днів тому викрали біля власного будинку. У Російському добровольчому корпусі заявили, що досі не знають, де він перебуває.

Там додали, що уважно стежать за всім, що відбувається.

Водночас засновник і командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін у коментарі Суспільному сказав, що не схвалює рішення Фортуни винести інформацію в публічну площину.

2 вересня стало відомо про стрілянину в Києві. ЗМІ повідомляли, що йдеться про конфлікт між ГУР та СБУ, і що це якось пов'язано зі зникненням Каплунова.

В СБУ заявили, що спільно з ГУР запобігли теракту, який ФСБ РФ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, який прибув в Україну.

У Службі безпеки заявили, що на оперативників СБУ вчинили збройний напад під час слідчих дій у справі про теракт ФСБ.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував стрілянину між окремими підрозділами СБУ та ГУР, яка сталася 2 вересня в Києві.

Двом військовим повідомили про підозру.

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