"Приехали в шортах и шлепанцах": адвокат Каплунова рассказал, как несколько сотен бойцов "Тимура" прибыли на место конфликта между ГУР и СБУ

Адвокат заместителя командира РДК Степана КаплуноваТ арас Боровский раскрыл некоторые детали событий, связанных с конфликтом между ГУР и СБУ в ночь на 2 сентября в Киеве, который привел к задержанию Каплунова. В частности, он рассказал, что на место происшествия по собственной инициативе прибыли несколько сотен бойцов спецподразделения "Тимура".

Об этом он рассказал в интервью журналистке Ирине Ромалийской на YouTube-канале "Бутусов.Плюс", сообщает Цензор.НЕТ.

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Прибытие бойцов без приказа

"Когда ночью привезли Степана Каплунова, когда задержали Сергея (военнослужащий ГУР Сергей Иванов, - ред.), когда задержали еще нескольких человек и уложили там всех на землю, на место прибыло много представителей спецподразделения "Тимура". Я думаю, несколько сотен бойцов спецподразделения "Тимура" приехали тогда в Киев... Они приехали в шлепанцах, в шортах, футболках, потому что любой спецназовец - это обычный человек, наш сосед и такой же человек, как и любой, кого мы можем встретить в магазине в очереди за Coca-Cola", - сказал адвокат.

По словам адвоката Боровского, никакого официального приказа о прибытии на место событий спецназовцам не отдавали.

"Никто не отдал приказ. По собственной инициативе свободные граждане свободного государства приехали поддержать своего соратника... Свободные люди свободной страны в свободное от работы и службы время могут ездить, куда они хотят", - сказал адвокат Каплунова.

Попытка мирного урегулирования

Боровский рассказал, что ситуацию на месте лично урегулировал командир спецподразделения "Тимур".

"Он приехал на место и договорился, чтобы не было стрельбы, не было жертв, не было раненых, не было всей этой, в принципе, позорной ситуации, которую наблюдали там жители этого района. Он договорился о том, что Главное управление разведки, его представители перестанут блокировать двор, машины и так далее, разойдутся по домам, позволят следователям СБУ завершить там свои следственные действия, а затем Степана отпустят. А потом отпустят Сергея, которому вчера избирали меру пресечения, и затем отпустят других людей, задержанных тогда. Пожали руки. Эта договоренность на высоком уровне была достигнута. И тогда военнослужащие ГУР уже разъезжались по домам, продолжались следственные действия. Я, как адвокат, оставался там. А во дворе со мной было около десяти друзей моего детства, которые тоже являются военнослужащими спецподразделения "Тимура". И вот когда следственные действия завершались, мы получили в новостях информацию, что СБУ публикует такое заявление, что была совместная операция якобы по предотвращению ликвидации самого заместителя командира РДК. И она была, значит, успешно проведена совместными усилиями СБУ и ГУР. И СБУ, и ГУР - друзья и все такое. И все хорошо. После этого, ну, как бы это просто в рамках договоренностей для того, чтобы успокоить общество, я так понимаю, и было. Но буквально через полчаса после этого сотрудники ДКР СБУ предприняли попытку задержать некоторых сотрудников ГУР, тащили их к автомобилю. Им пытались помешать сотрудники ГУР", - рассказал он.

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Первый выстрел со стороны СБУ

По версии адвоката Каплунова, первый выстрел произвел кто-то из сотрудников ДКР СБУ.

"И ДКР СБУ открыла огонь по людям, которые были с голыми руками и тянули своих собратьев назад. У кого-то из ДКР СБУ слабые нервы, кому-то, видимо, не следует давать оружие и служить там, потому что он произвел первый выстрел. Он не выдержал. Ему показалось, что он может здесь сейчас проявить себя как более сильный участник. И после первого выстрела второй человек выстрелил, третий человек выстрелил. Потому что когда начинается, скажем, такая потасовка и раздаются первые выстрелы, то они как первый костяшек домино или ящик Пандоры открывается — и начинается кровопролитие. И начали это сотрудники ДКР СБУ", - рассказал Боровский.

Полную версию интервью с Тарасом Боровским читайте по ссылке.

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Перестрелка между СБУ и ГУР в Киеве

Заместителя командира РДК Степана Каплунова несколько дней назад похитили возле его собственного дома. В Российском добровольческом корпусе заявили, что до сих пор не знают, где он находится.

Там добавили, что внимательно следят за всем, что происходит.

В то же время основатель и командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин в комментарии "Суспільному" сказал, что не одобряет решение "Фортуны" обнародовать эту информацию.

2 сентября стало известно о перестрелке в Киеве. СМИ сообщали, что речь идет о конфликте между ГУР и СБУ, и что это как-то связано с исчезновением Каплунова.

В СБУ заявили, что совместно с ГУР предотвратили теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину.

В Службе безопасности заявили, что на оперативников СБУ совершили вооруженное нападение во время следственных действий по делу о теракте ФСБ.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал перестрелку между отдельными подразделениями СБУ и ГУР, которая произошла 2 сентября в Киеве.

Двум военным сообщили о подозрении.

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