"Приїхали у шортах і шльопанцях": адвокат Каплунова розповів, як кілька сотень бійців "Тимура" прибули на місце конфлікту ГУР та СБУ

Адвокат заступника командира РДК Степана Каплунова Тарас Боровський розкрив деякі деталі подій довкола конфлікту між ГУР та СБУ в ніч на 2 вересня в Києві, пов'язаного із затриманням Каплунова. Зокрема, він розповів, що на місце події за власною ініціативою прибули кілька сотень бійців спецпідрозділу "Тимура".

Про це він розповів в інтерв'ю для журналістки Ірини Ромалійської на ютуб-каналі "Бутусов.Плюс", повіомляє Цензор.НЕТ.

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Прибуття бійців без наказу

"Коли привезли Степана Каплунова вночі, коли затримали Сергія (військовослужбовець ГУР Сергій Іванов,- ред.) коли затримали ще декількох людей і поклали там всіх на землю, на місце прибуло багато представників спецпідрозділу "Тимура". Я думаю, декілька сотень бійців спецпідрозділу "Тимура" приїхало в Київ тоді... Вони приїхали в шльопанцях, у шортах, футболках, бо будь-який спецпризначенець — це звичайна людина, наш сусід і такий самий чоловік, як і будь-хто, кого ми можемо зустріти в магазині в черзі за Coca-Cola", - сказав адвокат.

За словами адвоката Боровського, жодного офіційного наказу на прибуття на місце події спецпризначенцям не віддавали.

"Ніхто не віддав наказ. За власною ініціативою вільні громадяни вільної держави приїхали підтримати свого побратима... Вільні люди вільної країни у вільний від роботи і служби час можуть їздити, куди вони хочуть", - сказав адвокат Каплунова.

Спроба мирного врегулювання

Боровський розповів, що ситуацію на місці особисто врегульовував командир спецпідрозділу "Тимур".

"Він приїхав на місце і домовився, щоб не було стрільби, не було жертв, не було поранених, не було оцієї всієї, в принципі, ганебної ситуації, яку спостерігали там жителі цього району. Він домовився про те, що Головне управління розвідки, його представники перестануть блокувати двір, машини і так далі, розійдуться по домах, дадуть слідчим СБУ доробити там свої слідчі дії і потім Степана відпустять. І потім відпустять Сергія, якому вчора обирали запобіжний захід, і потім відпустять інших людей, затриманих тоді. Потиснули руки. Ця домовленість на високому рівні була досягнута. І тоді військовослужбовці ГУР роз'їжджались уже по домах, тривали слідчі дії. Я, як адвокат, залишався там. І у дворі зі мною було близько десяти друзів мого дитинства, які теж є військовослужбовцями спецпідрозділу "Тимура". І от коли завершувались слідчі дії, ми отримали в новинах інформацію, що СБУ публікує таку заяву, що була спільна операція нібито по запобіганню ліквідації самого заступника командира РДК. І вона була, значить, успішно зроблена спільними зусиллями СБУ та ГУР. І СБУ, та ГУР — друзі і все таке. І все добре. Після цього, ну, якби це просто в рамках домовленостей для того, щоб заспокоїти суспільство, я так розумію, було. Але буквально через пів години після цього співробітники ДКР СБУ здійснили спробу затримати деяких гурівців, тягнули їх до автомобіля. Їм намагались завадити працівники ГУР", - розповів він.

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Перший постріл від СБУ

За версією адвоката Каплунова, перший постріл зробив хтось із співробітників ДКР СБУ.

"І ДКР СБУ відкрила вогонь по людям, які були з голими руками і тягнули своїх побратимів назад. У когось із ДКР СБУ слабкі нерви, у когось, мабуть, не треба давати зброю і служити там, бо він зробив перший постріл. Він не витримав. Йому здалось, що він може тут зараз проявити себе як більш сильний учасник. І після першого пострілу друга людина зробила постріл, третя людина зробила постріл. Тому що коли починається, скажімо, така заварушка і лунають перші постріли, то вони як перша кістка доміно або скринька Пандори відкривається — і починається кров. І почали це працівники ДКР СБУ", - розповів Боровський.

Повну версію інтерв'ю з Тарасом Боровським читайте за посиланням.

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Стрілянина між СБУ та ГУР в Києві

Заступника командира РДК Степана Каплунова кілька днів тому викрали біля власного будинку. У Російському добровольчому корпусі заявили, що досі не знають, де він перебуває.

Там додали, що уважно стежать за всім, що відбувається.

Водночас засновник і командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін у коментарі Суспільному сказав, що не схвалює рішення Фортуни винести інформацію в публічну площину.

2 вересня стало відомо про стрілянину в Києві. ЗМІ повідомляли, що йдеться про конфлікт між ГУР та СБУ, і що це якось пов'язано зі зникненням Каплунова.

В СБУ заявили, що спільно з ГУР запобігли теракту, який ФСБ РФ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, який прибув в Україну.

У Службі безпеки заявили, що на оперативників СБУ вчинили збройний напад під час слідчих дій у справі про теракт ФСБ.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував стрілянину між окремими підрозділами СБУ та ГУР, яка сталася 2 вересня в Києві.

Двом військовим повідомили про підозру.

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