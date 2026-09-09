СБУ викрила ще 5 прокремлівських агітаторів, серед них - колишній бойовик "ЛНР". ФОТОрепортаж

Служба безпеки України проведела серію затримань проросійських інтернет-агітаторів у різних регіонах країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Подробиці

Загалом затримано п’ятьох осіб, які використовували соцмережі та месенджери для виправдовування збройної агресії РФ, поширення дезінформації про Сили оборони та закликів до повалення української влади.

Зловмисники діяли у кількох областях:

Вінниччина: Викрито двох прихильників рашизму. Одна з фігуранток розповсюджувала у TikTok та "Одноклассниках" фейки про фронт і репостила кремлівські гасла. Також у Вінниці затримали одного з лідерів місцевого осередку так званого "народовладдя", який через власний сайт, Facebook і TikTok закликав до захоплення державної влади.

Черкащина: Затримано колишнього бойовика 7-ої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу РФ. Він воював проти ЗСУ на сході України з 2014 по 2018 рік, після чого втік до центрального регіону та "заліг на дно". Згодом через месенджери він почав виправдовувати воєнні злочини окупантів та закликати до повного захоплення України.

Донеччина: Контррозвідка затримала блогера з Краматорська. Чоловік публікував у прокремлівському Telegram-каналі спецслужб РФ дописи на підтримку загарбників і закликав до продовження ракетних ударів по Києву.

Прикарпаття: Викрито співробітника місцевого держпідприємства, який через акаунт в "Одноклассниках" героїзував окупаційні війська.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони та комп'ютерну техніку із доказами злочинів. Судові лінгвістичні експертизи підтвердили факт інформаційно-підривної діяльності на користь країни-агресора.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру залежно від учинених злочинів за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема за заклики до повалення конституційного ладу, посягання на територіальну цілісність, участь у терористичній організації та виправдовування агресії РФ.

Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій колишнього бойовика "ЛНР" за ст. 111 КК України (державна зрада).











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