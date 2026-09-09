СБУ викрила ще 5 прокремлівських агітаторів, серед них - колишній бойовик "ЛНР". ФОТОрепортаж
Служба безпеки України проведела серію затримань проросійських інтернет-агітаторів у різних регіонах країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Подробиці
Загалом затримано п’ятьох осіб, які використовували соцмережі та месенджери для виправдовування збройної агресії РФ, поширення дезінформації про Сили оборони та закликів до повалення української влади.
Зловмисники діяли у кількох областях:
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Вінниччина: Викрито двох прихильників рашизму. Одна з фігуранток розповсюджувала у TikTok та "Одноклассниках" фейки про фронт і репостила кремлівські гасла. Також у Вінниці затримали одного з лідерів місцевого осередку так званого "народовладдя", який через власний сайт, Facebook і TikTok закликав до захоплення державної влади.
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Черкащина: Затримано колишнього бойовика 7-ої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу РФ. Він воював проти ЗСУ на сході України з 2014 по 2018 рік, після чого втік до центрального регіону та "заліг на дно". Згодом через месенджери він почав виправдовувати воєнні злочини окупантів та закликати до повного захоплення України.
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Донеччина: Контррозвідка затримала блогера з Краматорська. Чоловік публікував у прокремлівському Telegram-каналі спецслужб РФ дописи на підтримку загарбників і закликав до продовження ракетних ударів по Києву.
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Прикарпаття: Викрито співробітника місцевого держпідприємства, який через акаунт в "Одноклассниках" героїзував окупаційні війська.
Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони та комп'ютерну техніку із доказами злочинів. Судові лінгвістичні експертизи підтвердили факт інформаційно-підривної діяльності на користь країни-агресора.
Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру залежно від учинених злочинів за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема за заклики до повалення конституційного ладу, посягання на територіальну цілісність, участь у терористичній організації та виправдовування агресії РФ.
Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій колишнього бойовика "ЛНР" за ст. 111 КК України (державна зрада).
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