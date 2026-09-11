Песков пригрозил Литве ядерным оружием из-за возможного размещения боеголовок США

Кремль прямо пригрозил Литве российским ядерным оружием в случае размещения на ее территории ядерных боеголовок. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в таком случае страна окажется "под прицелом" РФ.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на заявление Пескова, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как отмечается, Песков назвал возможное размещение ядерного оружия в Литве "очень серьезным витком" эскалации и заявил, что Москва будет рассматривать его как направленное против России.

"Очевидно, что на запад это оружие не будет нацелено. Оно будет нацелено на восток, то есть на нас", — заявил пресс-секретарь Кремля.

Угрозы прозвучали на фоне подготовки Литвы к изменению Конституции. Председатель Сейма Юозас Олякас сообщил, что парламент планирует этой зимой исключить положение, запрещающее размещение в стране оружия массового поражения.

В настоящее время статья 137 Конституции Литвы запрещает нахождение на территории страны оружия массового поражения и иностранных военных баз. Олякас заявил, что эта норма уже не соответствует нынешней геополитической ситуации, а ядерное сдерживание необходимо для сохранения мира.

Для изменения Конституции соответствующий проект должен поддержать не менее 94 из 141 депутата Сейма в ходе двух голосований с перерывом не менее трех месяцев.

Ранее министр обороны Литвы Робертас Каунас заявлял о переговорах с США относительно возможного размещения американского ядерного оружия. Возможность размещения ядерного оружия стран НАТО также не исключал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Литва может разрешить размещение ядерного оружия: Сейм поддержал разрешение