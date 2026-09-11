Пєсков пригрозив Литві ядерною зброєю через можливе розміщення боєголовок США

Кремль прямо пригрозив Литві російською ядерною зброєю у разі розміщення на її території ядерних боєголовок. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що в такому разі країна опиниться "під прицілом" РФ.

Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на заяву Пєскова, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, Пєсков назвав можливе розміщення ядерної зброї в Литві "дуже серйозним витком" ескалації та заявив, що Москва розглядатиме її як спрямовану проти Росії.

"Очевидно, що на захід ця зброя націлена не буде. Вона буде націлена на схід, тобто на нас", – заявив речник Кремля.

Погрози пролунали на тлі підготовки Литви до зміни Конституції. Голова Сейму Юозас Олякас повідомив, що парламент планує цієї зими вилучити положення, яке забороняє розміщення в країні зброї масового ураження.

Наразі стаття 137 Конституції Литви забороняє перебування на території країни зброї масового ураження та іноземних військових баз. Олякас заявив, що ця норма вже не відповідає нинішній геополітичній ситуації, а ядерне стримування необхідне для збереження миру.

Для зміни Конституції відповідний проєкт мають підтримати щонайменше 94 із 141 депутата Сейму під час двох голосувань із перервою не менш як три місяці.

Раніше міністр оборони Литви Робертас Каунас заявляв про переговори зі США щодо можливого розміщення американської ядерної зброї. Можливість розміщення ядерної зброї країн НАТО також не виключав глава МЗС Естонії Маргус Цахкна.

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