Литва може дозволити розміщення ядерної зброї: Сейм підтримав дозвіл
Комітет Сейму Литви з права та правопорядку підтримав скасування конституційної заборони на розміщення ядерної зброї на території країни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Delfi.
Сейм Литви ще має остаточно схвалити зміни
Якщо зміни остаточно затвердять, із Конституції Литви приберуть статтю 137. Вона забороняє розміщувати в країні зброю масового знищення та військові бази інших держав.
Заборона діє незалежно від запитів НАТО або рівня загрози з боку Росії.
Спікер Сейму Юозас Олекас заявив, що через це обмеження Литва опиняється у слабшому становищі серед союзників по альянсу.
За його словами, під час підготовки спільних планів оборони та стримування Литва виглядає "білою вороною" в Альянсі, оскільки є єдиною країною з таким обмеженням.
"Під час узгодження спільних планів колективної оборони та стримування Литва виглядає білою вороною в Альянсі".
Зміни ще мають винести на голосування всього Сейму. Після цього їх повинен підписати президент.
- До слова, раніше парламент Фінляндії підтримав закон, що скасовує багаторічну заборону на ядерну зброю на території країни.
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