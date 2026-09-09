Литва може дозволити розміщення ядерної зброї: Сейм підтримав дозвіл

Комітет Сейму Литви з права та правопорядку підтримав скасування конституційної заборони на розміщення ядерної зброї на території країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Delfi.

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Сейм Литви ще має остаточно схвалити зміни

Якщо зміни остаточно затвердять, із Конституції Литви приберуть статтю 137. Вона забороняє розміщувати в країні зброю масового знищення та військові бази інших держав.

Заборона діє незалежно від запитів НАТО або рівня загрози з боку Росії.

Спікер Сейму Юозас Олекас заявив, що через це обмеження Литва опиняється у слабшому становищі серед союзників по альянсу.

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За його словами, під час підготовки спільних планів оборони та стримування Литва виглядає "білою вороною" в Альянсі, оскільки є єдиною країною з таким обмеженням.

"Під час узгодження спільних планів колективної оборони та стримування Литва виглядає білою вороною в Альянсі".

Зміни ще мають винести на голосування всього Сейму. Після цього їх повинен підписати президент.