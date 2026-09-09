Литва может разрешить размещение ядерного оружия: Сейм поддержал соответствующее разрешение

Комитет Сейма Литвы по правам и правопорядку поддержал отмену конституционного запрета на размещение ядерного оружия на территории страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Delfi.

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Сейм Литвы еще должен окончательно одобрить изменения

Если изменения будут окончательно утверждены, из Конституции Литвы будет исключена статья 137. Она запрещает размещение в стране оружия массового уничтожения и военных баз других государств.

Запрет действует независимо от запросов НАТО или уровня угрозы со стороны России.

Спикер Сейма Юозас Олекас заявил, что из-за этого ограничения Литва оказывается в более слабом положении среди союзников по альянсу.

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По его словам, при подготовке совместных планов обороны и сдерживания Литва выглядит "белой вороной" в Альянсе, поскольку является единственной страной с таким ограничением.

"При согласовании совместных планов коллективной обороны и сдерживания Литва выглядит белой вороной в Альянсе".

Изменения ещё должны быть вынесены на голосование всего Сейма. После этого их должен подписать президент.