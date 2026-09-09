Литва может разрешить размещение ядерного оружия: Сейм поддержал соответствующее разрешение
Комитет Сейма Литвы по правам и правопорядку поддержал отмену конституционного запрета на размещение ядерного оружия на территории страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Delfi.
Сейм Литвы еще должен окончательно одобрить изменения
Если изменения будут окончательно утверждены, из Конституции Литвы будет исключена статья 137. Она запрещает размещение в стране оружия массового уничтожения и военных баз других государств.
Запрет действует независимо от запросов НАТО или уровня угрозы со стороны России.
Спикер Сейма Юозас Олекас заявил, что из-за этого ограничения Литва оказывается в более слабом положении среди союзников по альянсу.
По его словам, при подготовке совместных планов обороны и сдерживания Литва выглядит "белой вороной" в Альянсе, поскольку является единственной страной с таким ограничением.
"При согласовании совместных планов коллективной обороны и сдерживания Литва выглядит белой вороной в Альянсе".
Изменения ещё должны быть вынесены на голосование всего Сейма. После этого их должен подписать президент.
- К слову, ранее парламент Финляндии поддержал закон, отменяющий многолетний запрет на ядерное оружие на территории страны.
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