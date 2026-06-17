Финляндия разрешила размещение ядерного оружия на своей территории

Парламент Финляндии поддержал закон, отменяющий многолетний запрет на ядерное оружие на территории страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

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Парламент поддержал поправки

За законопроект проголосовали 125 депутатов, против выступили 61 парламентарий.

Документ разрешает импорт, транспортировку и потенциальное размещение ядерного оружия на территории страны в рамках оборонной политики.

Решение связывают с членством в НАТО

В Хельсинки объясняют, что изменения необходимы для полноценной интеграции в систему коллективной обороны НАТО после вступления Финляндии в Альянс в 2023 году.

Министр обороны Антти Хакканен заявил, что новый закон укрепляет обороноспособность страны и дает возможность использовать ядерное сдерживание НАТО для защиты Финляндии.

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Размещать оружие пока не планируют

В то же время финские власти подчеркивают, что решение не означает немедленного размещения ядерного оружия на территории страны.

Правительство заявляет, что закон создает правовые механизмы на случай изменения ситуации с безопасностью в регионе.

Решение было принято на фоне войны России против Украины

Во время парламентских дебатов часть оппозиции выступала против нововведений, заявляя об отсутствии широкого общественного консенсуса.

Впрочем, большинство депутатов поддержало изменения, ссылаясь на рост рисков для безопасности в Европе, войну России против Украины и необходимость усиления оборонных гарантий.

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