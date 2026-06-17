Фінляндія дозволила розміщення ядерної зброї на своїй території

Парламент Фінляндії підтримав закон, який скасовує багаторічну заборону на ядерну зброю на території країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

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Парламент підтримав зміни

За законопроєкт проголосували 125 депутатів, проти виступив 61 парламентар.

Документ дозволяє імпорт, транспортування та потенційне розміщення ядерної зброї на території країни в межах оборонної політики.

Рішення пов'язують із членством у НАТО

У Гельсінкі пояснюють, що зміни необхідні для повноцінної інтеграції до системи колективної оборони НАТО після вступу Фінляндії до Альянсу у 2023 році.

Міністр оборони Антті Хакканен заявив, що новий закон посилює обороноздатність країни та дає можливість використовувати ядерне стримування НАТО для захисту Фінляндії.

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Розміщувати зброю поки не планують

Водночас фінська влада наголошує, що рішення не означає негайного розміщення ядерної зброї на території країни.

Уряд заявляє, що закон створює правові механізми на випадок зміни безпекової ситуації в регіоні.

Рішення ухвалили на тлі війни Росії проти України

Під час парламентських дебатів частина опозиції виступала проти нововведень, заявляючи про відсутність широкого суспільного консенсусу.

Втім більшість депутатів підтримала зміни, посилаючись на зростання безпекових ризиків у Європі, війну Росії проти України та необхідність посилення оборонних гарантій.

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