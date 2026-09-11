Духовному наставнику Путина Тихону сообщили о подозрении, - СБУ

Митрополиту РПЦ Георгию Шевкунову (Тихону), являющемуся главным духовным наставником диктатора Путина, было предъявлено подозрение.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Шевкунов является одним из ведущих идеологов кремлевского режима.

"Тихон одним из первых поддержал полномасштабное вторжение РФ в нашу страну и призвал оказывать содействие вооруженным группировкам страны-агрессора.

Установлено, что уже в 2023 году его назначили управляющим так называемой Крымской митрополии РПЦ на территории украинского полуострова.

На этой должности клирик использовал возможности епархии для всестороннего распространения рашизма на временно оккупированной части территории Украины", — говорится в сообщении.

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Кроме того, клирик РПЦ участвует в публичных выступлениях, где оправдывает обстрелы украинских городов и агитирует за дальнейшую оккупацию всей территории Украины.

СБУ инициировала экспертизу, которая подтвердила факты информационно-подрывной деятельности фигуранта в интересах РФ.

Так, ему заочно сообщили о подозрении по следующим пунктам:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников).

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