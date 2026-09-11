Духовному наставнику Путіна Тихону повідомили про підозру, - СБУ

Митрополиту РПЦ Георгію Шевкунову (Тихону), який є є головним духовним наставником диктатора Путіна, повідомили про підозру.

Про це інформує пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Шевкунов є одним із провідних ідеологів кремлівського режиму.

"Тихон одним із перших підтримав повномасштабне вторгнення рф до нашої держави і закликав до сприяння збройним угрупованням країни-агресора.

Встановлено, що вже у 2023 році його призначили керуючим так званої Кримської митрополії РПЦ на території українського півострова.

На цій посаді клірик використовував можливості єпархії для всебічного поширення рашизму на тимчасово окупованій частині території України", - йдеться в повідомленні.

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Також клірик РПЦ бере участь у публічних виступах, де виправдовує обстріли українських міст та агітує за подальшу окупацію всієї території України.

СБУ ініціювала експертизу, яка підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігуранта в інтересах РФ.

Так, йому заочно повідомили про підозру за:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

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