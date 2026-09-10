СБУ запобігла замаху на громадського активіста Друзенка: затримано 19-річного агента ФСБ. ВIДЕО

У межах системної роботи із протидії російським спецслужбам та недопущення дестабілізації ситуації в Україні, контррозвідка СБУ зірвала замовне вбивство відомого громадського активіста на Київщині. За результатами дій на випередження затримано кілера, який працював на ФСБ.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Зазначається, що спецоперація відбувалася за особистої координації очільника СБУ генерал-майора Олександра Поклада.

Встановлено, що фігурант планував застрелити активіста під час його ранкової прогулянки з собакою в лісі.

Для цього агент тривалий час відстежував погодинний розпорядок дня та маршрути руху потенційної жертви, а також отримав від ФСБ координати схрону, з якого забрав пістолет з набоями та глушником.

Далі за інструкцією російської спецслужби зловмисник мав заночувати в лісі, поблизу помешкання громадського діяча, та вбити його декількома пострілами із засідки.

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Викриття кілера

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали кілера у засідці під час підготовки до замаху.

Замовлення ФСБ виконував завербований ворогом 19-річний мешканець Миколаєва. У поле зору рашистів він потрапив через свою активність у соціальних мережах. Зокрема, фігурант публікував дописи на підтримку фашистської та нацистської ідеології.

Після вербування російська спецслужба відрядила свого агента до столиці України для вчинення резонансного вбивства.

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Під час обшуків у затриманого вилучили три пістолети з глушниками та боєприпасами, а також смартфони із доказами роботи на ФСБ.

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Що загрожує

Агенту РФ повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 (готування до умисного вбивства на замовлення);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

На кого був замах?

Згодом співзасновник та президент Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова Геннадій Друзенко повідомив, що замах готувався на нього.

"В той день, коли зірвався замах на Ігоря Оболєнського, російські агенти полювали не тільки на очільника Корпусу "Хартія". Російські спецслужби прислали кілера також до мого житла.

Кілер-запроданець, який спеціально приїхав з іншого міста, ретельно вивчив мій розпорядок дня, знав маршрут моїх пересувань, мав фото і готувався розстріляти мене з пістолета з глушником під час ранкової прогулянки з собакою в лісі", - зазначив він.

За словами Друзенка, СБУ та Департамент контррозвідки спрацювали на відмінно. Злочинець був затриманий на гарячому.

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