Російські спецслужби відслідковували дії виконавця замаху на Юсова, - Офіс генпрокурора

У межах кримінального провадження щодо замаху на вбивство представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова було встановлено, що російські спецслужби здійснювалося спостереження за виконавцем злочину.

Про це в телеефірі розповів прокурор відділу Офісу генерального прокурора Олександр Коваль, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Виконавець безпосередньо сам неодноразово виїжджав за місцем проживання Юсова, оцінював обстановку, тобто спостерігав за ним. І нам уже навіть відомо, що за виконавцем, якого ми раніше затримали, також відбувалося стеження, його дії також відслідковувалися", - розповів Коваль.

За його словами, виконавець, володіючи даними про пересування посадовця, підшуковував спосіб вчинення вбивства.

"Під час досудового розслідування в ході проведення негласних розшукових слідчих дій аналіз цифрових досьє дає нам вагомі підстави стверджувати, що діяльність фігурантів курувалася саме представниками спецслужб РФ", - сказав прокурор ОГП.

Коваль також розповів, що правоохоронці перевіряють і досліджують у межах кримінального провадження характер цих взаємовідносин з кураторами, використання ними спеціальних зашифрованих меседжів під різними псевдонімами і застосування ними так званої будівельної технології (при своєму спілкуванні замовники, організатори використовували будівельні терміни, як "об'єкт", "будівництво" тощо).

"Зараз ми перевіряємо причетність всіх цих осіб. Тобто ми розуміємо, звідки відбувалися дзвінки, ми розуміємо контакти, абонентські номери і відпрацьовуємо зараз їх",- сказав посадовець.

Крім того, правоохоронці з’ясовують походження 22 тисяч доларів, які були перераховані як аванс на криптогаманець для виконання злочину.

"Ми зараз встановлюємо факт цієї транзакції, яким чином ці кошти вже надійшли саме безпосередньо до виконавців",- сказав Коваль.

Він нагадав, що у справі вже оголошено підозру двом особам – виконавцю та посереднику. Їх взято під варту без права внесення застави.

Досудове розслідування триває. Прокурор ОГП не виключає нових підозр в цьому кримінальному провадженні.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що РФ замовила вбивство представника ГУР Юсова за $100 тис.: затримано ворожого агента, який готував замах.

Згодом повідомлялося, що викрито ще одного учасника підготовки замаху на представника ГУР МО України, який також є заступником голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

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