Российские спецслужбы отслеживали действия исполнителя покушения на Юсова, — Офис генпрокурора

В рамках уголовного производства по делу о покушении на убийство представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова было установлено, что российские спецслужбы вели наблюдение за исполнителем преступления.

Об этом в эфире рассказал прокурор отдела Офиса генерального прокурора Александр Коваль, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

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"Исполнитель лично неоднократно выезжал к месту проживания Юсова, оценивал обстановку, то есть наблюдал за ним. И нам уже даже известно, что за исполнителем, которого мы ранее задержали, также велась слежка, его действия также отслеживались", — рассказал Коваль.

По его словам, исполнитель, располагая данными о передвижениях чиновника, подбирал способ совершения убийства.

"В ходе досудебного расследования при проведении негласных розыскных следственных действий анализ цифровых досье дает нам веские основания утверждать, что деятельность фигурантов курировалась именно представителями спецслужб РФ", — сказал прокурор ОГП.

Коваль также рассказал, что правоохранители проверяют и изучают в рамках уголовного производства характер этих взаимоотношений с кураторами, использование ими специальных зашифрованных сообщений под различными псевдонимами и применение ими так называемой строительной технологии (при общении заказчики и организаторы использовали строительные термины, такие как "объект", "строительство" и т. п.).

"Сейчас мы проверяем причастность всех этих лиц. То есть мы понимаем, откуда поступали звонки, мы знаем контакты, абонентские номера и сейчас их проверяем", — сказал чиновник.

Кроме того, правоохранители выясняют происхождение 22 тысяч долларов, которые были перечислены в качестве аванса на криптокошелек для совершения преступления.

"Мы сейчас устанавливаем факт этой транзакции, каким образом эти средства уже поступили непосредственно к исполнителям", — сказал Коваль.

Он напомнил, что по делу уже объявлено подозрение двум лицам — исполнителю и посреднику. Они взяты под стражу без права внесения залога.

Досудебное расследование продолжается. Прокурор ГУР не исключает новых подозрений в рамках этого уголовного производства.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что РФ заказала убийство представителя ГУР Юсова за $100 тыс.: задержан вражеский агент, готовивший покушение.

Впоследствии сообщалось, что разоблачен еще один участник подготовки покушения на представителя ГУР МО Украины, который также является заместителем председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

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