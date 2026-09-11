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Чей Офис контролировал мошеннические "офисы"? | Ирина Ромалийская. ВИДЕО
В новом выпуске журналистка Ирина Ромалийская подробно анализирует громкое расследование о системном "крышевании" сети колл-центров со стороны высокопоставленных чиновников Генеральной прокуратуры.
Кому выгодно существование миллиардного криминального бизнеса, кто обеспечивал прокурорскую и политическую защиту дельцам и какими будут последствия операции "Карфаген" - смотрите в прямом эфире.
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