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Новости Операция Карфаген
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Чей Офис контролировал мошеннические "офисы"? | Ирина Ромалийская. ВИДЕО

В новом выпуске журналистка Ирина Ромалийская подробно анализирует громкое расследование о системном "крышевании" сети колл-центров со стороны высокопоставленных чиновников Генеральной прокуратуры.

Кому выгодно существование миллиардного криминального бизнеса, кто обеспечивал прокурорскую и политическую защиту дельцам и какими будут последствия операции "Карфаген" - смотрите в прямом эфире.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Ромалийская Ирина (460) Офис Генпрокурора (3423)
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