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Новини Операція Карфаген
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Чий Офіс контролював шахрайські "офіси"? | Ірина Ромалійська. ВIДЕО

У новому випуску журналістка Ірина Ромалійська детально розбирає гучне розслідування щодо системного "дахування" мережі колцентрів з боку високопосадовців Офісу генерального прокурора.

Кому вигідне існування мільярдного кримінального бізнесу, хто забезпечував прокурорський і політичний захист ділкам та якими будуть наслідки операції "Карфаген"  — дивіться у прямому ефірі.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Ромалійська Ірина (403) Офіс Генпрокурора (3775)
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