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Чий Офіс контролював шахрайські "офіси"? | Ірина Ромалійська. ВIДЕО
У новому випуску журналістка Ірина Ромалійська детально розбирає гучне розслідування щодо системного "дахування" мережі колцентрів з боку високопосадовців Офісу генерального прокурора.
Кому вигідне існування мільярдного кримінального бізнесу, хто забезпечував прокурорський і політичний захист ділкам та якими будуть наслідки операції "Карфаген" — дивіться у прямому ефірі.
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