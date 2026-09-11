12-летняя девочка снимала видео под российскую песню на Аллее Славы на Харьковщине: родителей оштрафовали

Полицейские Харьковской области установили личность несовершеннолетней, которая снимала видео под российскую музыку на фоне портретов погибших защитников Украины в Богодухове.

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

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Что произошло

В ходе мониторинга социальных сетей, в частности одного из Telegram-каналов, старший инспектор ювенальной превенции сектора взаимодействия с общественностью Богодуховского районного отдела полиции обнаружила видеоролик с участием 12-летней девочки, которая находилась на Аллее Славы и записывала подобный контент на фоне мемориальных портретов.

В качестве сопровождения к видеозаписи она использовала русскоязычную песню с нецензурной лексикой.

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Реакция полиции

Сотрудники полиции установили личность девочки и провели с ней и ее родителями профилактическую работу по правилам поведения в общественных местах, необходимости уважительного отношения к местам памяти и почтения памяти павших защитников Украины.

За ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию ребенка на них составили административный протокол по части 1 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Полиция призвала родителей уделять должное внимание воспитанию детей, интересоваться их досугом и напоминать о необходимости соблюдения норм общественного поведения, особенно в местах памяти и почтения павших защитников Украины.

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