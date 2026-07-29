РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16625 посетителей онлайн
Новости Запрет российской музыки в Украине Инциденты на Алее Героев
2 379 68

Танцевали под российскую музыку на Аллее Славы: полиция проводит проверку в отношении двух несовершеннолетних в Киевской области

Несовершеннолетние танцевали под российскую музыку на Аллее Славы

Полиция Киевской области проводит проверку по факту противоправных действий несовершеннолетних в селе Петровка Фастовского района Киевской области.

Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Так, сегодня, 29 июля, во время мониторинга Telegram-каналов сотрудники полиции обнаружили видео, на котором две девушки танцевали под российскую музыку на фоне фотографий погибших, размещенных на Аллее Славы.

Смотрите: Разбросала цветы на Аллее Героев в Нежине: на нарушительницу составлен протокол, - Нацполиция. ВИДЕО

Устанавливаются обстоятельства

Отмечается, что правоохранители внесли сведения в Единый реестр регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства указанного происшествия и всех участников.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Танцевали под российский шансон на Аллее Героев: в Чернигове устанавливают личности девушек, - Нацполиция. ВИДЕО

Автор: 

Киевская область (4906) память (1532) Фастовский район (80)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Так. Тік ток треба негайно забороняти в Україні під нуль, щоб і віпіеном не дістати.
Спрдіваюсь батьків нагріють на значну суму штрафу, щоб рік пахали на нього.
показать весь комментарий
29.07.2026 13:04 Ответить
+12
Прокацаплене,недорозвинуте бидло...
показать весь комментарий
29.07.2026 13:02 Ответить
+12
Які батьки, такі й діти!! Мабуть, це хтось з родичів зеленського?? ?Акакаяразніца …, за 12 років КРИВАВОЇ МОСКОВСЬКОЇ ВІЙНИ????
показать весь комментарий
29.07.2026 13:05 Ответить

Загрузка...

 
 