Танцевали под российскую музыку на Аллее Славы: полиция проводит проверку в отношении двух несовершеннолетних в Киевской области
Полиция Киевской области проводит проверку по факту противоправных действий несовершеннолетних в селе Петровка Фастовского района Киевской области.
Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Киевской области, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, сегодня, 29 июля, во время мониторинга Telegram-каналов сотрудники полиции обнаружили видео, на котором две девушки танцевали под российскую музыку на фоне фотографий погибших, размещенных на Аллее Славы.
Устанавливаются обстоятельства
Отмечается, что правоохранители внесли сведения в Единый реестр регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.
В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства указанного происшествия и всех участников.
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Спрдіваюсь батьків нагріють на значну суму штрафу, щоб рік пахали на нього.