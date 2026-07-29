Танцевали под российскую музыку на Аллее Славы: полиция проводит проверку в отношении двух несовершеннолетних в Киевской области

Полиция Киевской области проводит проверку по факту противоправных действий несовершеннолетних в селе Петровка Фастовского района Киевской области.

Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Так, сегодня, 29 июля, во время мониторинга Telegram-каналов сотрудники полиции обнаружили видео, на котором две девушки танцевали под российскую музыку на фоне фотографий погибших, размещенных на Аллее Славы.

Смотрите: Разбросала цветы на Аллее Героев в Нежине: на нарушительницу составлен протокол, - Нацполиция. ВИДЕО

Устанавливаются обстоятельства

Отмечается, что правоохранители внесли сведения в Единый реестр регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства указанного происшествия и всех участников.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Танцевали под российский шансон на Аллее Героев: в Чернигове устанавливают личности девушек, - Нацполиция. ВИДЕО