Танцювали під російську музику на Алеї Слави: поліція проводить перевірку щодо двох неповнолітніх на Київщині
Поліція Київщини проводить перевірку за фактом неправомірних дій неповнолітніх в селі Петрівка Фастівського району Київської області.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так сьогодні, 29 липня, під час моніторингу телеграм-каналів працівники поліції виявили відео, на якому дві дівчини танцювали під російську музику на тлі світлин загиблих, розміщених на Алеї Слави.
Встановлюються обставини
Зазначається, що правоохоронці внесли відомості до Єдиного обліку реєстрації заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.
Наразі поліцейські встановлюють обставини вказаної події та всіх учасників.
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Спрдіваюсь батьків нагріють на значну суму штрафу, щоб рік пахали на нього.