Танцювали під російську музику на Алеї Слави: поліція проводить перевірку щодо двох неповнолітніх на Київщині

Поліція Київщини проводить перевірку за фактом неправомірних дій неповнолітніх в селі Петрівка Фастівського району Київської області.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так сьогодні, 29 липня, під час моніторингу телеграм-каналів працівники поліції виявили відео, на якому дві дівчини танцювали під російську музику на тлі світлин загиблих, розміщених на Алеї Слави.

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Встановлюються обставини

Зазначається, що правоохоронці внесли відомості до Єдиного обліку реєстрації заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

Наразі поліцейські встановлюють обставини вказаної події та всіх учасників.

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