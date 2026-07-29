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Танцювали під російську музику на Алеї Слави: поліція проводить перевірку щодо двох неповнолітніх на Київщині

Неповнолітні танцювали під російську музику на Алеї Слави

Поліція Київщини проводить перевірку за фактом неправомірних дій неповнолітніх в селі Петрівка Фастівського району Київської області.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так сьогодні, 29 липня, під час моніторингу телеграм-каналів працівники поліції виявили відео, на якому дві дівчини танцювали під російську музику на тлі світлин загиблих, розміщених на Алеї Слави.

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Встановлюються обставини

Зазначається, що правоохоронці внесли відомості до Єдиного обліку реєстрації заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

Наразі поліцейські встановлюють обставини вказаної події та всіх учасників.

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Київська область (4563) пам’ять (1204) Фастівський район (80)
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Топ коментарі
+14
Прокацаплене,недорозвинуте бидло...
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29.07.2026 13:02 Відповісти
+14
Так. Тік ток треба негайно забороняти в Україні під нуль, щоб і віпіеном не дістати.
Спрдіваюсь батьків нагріють на значну суму штрафу, щоб рік пахали на нього.
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29.07.2026 13:04 Відповісти
+13
Які батьки, такі й діти!! Мабуть, це хтось з родичів зеленського?? ?Акакаяразніца …, за 12 років КРИВАВОЇ МОСКОВСЬКОЇ ВІЙНИ????
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29.07.2026 13:05 Відповісти

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