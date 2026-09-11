12-річна дівчинка знімала відео під російську пісню на Алеї Слави на Харківщині: батьків оштрафували
Поліцейські Харківщини встановили особу неповнолітньої, яка знімала відео під російську музику на тлі портретів полеглих захисників України у Богодухові.
Про це повідомила поліція Харківської області, передає Цензор.НЕТ.
Що сталося
Під час моніторингу соціальних мереж, зокрема одного з Telegram-каналів, старший інспектор ювенальної превенції сектору взаємодії з громадами Богодухівського районного відділу поліції виявила відеоролик за участю 12-річної дівчини, яка перебувала на Алеї Слави та записувала подібний контент на тлі меморіальних портретів.
Для супроводу відеозапису вона використала російськомовну пісню з нецензурною лексикою.
Реакція поліції
Працівники поліції встановили особу дівчини та провели з нею і її батьками профілактичну роботу щодо правил поведінки в громадських місцях, необхідності шанобливого ставлення до місць пам'яті та поваги до пам'яті полеглих захисників України.
- За неналежне виконання батьками обов'язків щодо виховання дитини на них склали адміністративний протокол за частиною 1 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Поліція закликала батьків приділяти належну увагу вихованню дітей, цікавитися їхнім дозвіллям та нагадувати про необхідність дотримання норм суспільної поведінки, особливо в місцях пам'яті та вшанування полеглих захисників України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль