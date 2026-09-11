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Новости Наземные роботизированные комплексы НРК Эвакуация раненых
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"Українська бронетехніка" передала Нацгвардии новый бронеавтомобиль "Новатор" для эвакуации бойцов с поля боя

Компания "Українська бронетехніка" представила санитарно-эвакуационный бронеавтомобиль "Новатор 2С", созданный специально для эвакуации раненых бойцов с поля боя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на репортаж ТСН.

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Подробнее о бронемашине

Новый бронированный автомобиль рассчитан на транспортировку двух тяжелораненых бойцов в лежачем положении или до четырех человек при трансформации медицинских коек. По словам боевого медика из подразделения беспилотных систем Нацгвардии, выезжать в "килзону" за ранеными приходится под постоянными атаками вражеских FPV-дронов.

Бронеавтомобиль адаптирован к условиям дронной войны:

  • Конструкция выдерживает обстрелы из полковой артиллерии и прямые попадания FPV-дронов (благодаря специальной брони и противодроновым сеткам);

  • На колесах установлены системы Run-Flat, которые позволяют продолжать движение со скоростью до 40 км/ч даже в случае полного повреждения шин.

  • "Новатор 2С" получил специально разработанную бронированную капсулу, приспособленную именно для эвакуации раненых. От базовой модели "Новатор 2" медицинская версия отличается компоновкой внутреннего пространства, более широкими задними дверями и оборудованием для работы медиков.

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"Я ехал на эвакуацию, и в заднюю дверь машины попал FPV-дрон. Получил лишь баротравму, это лично спасло мне жизнь. Даже с повреждениями мы доехали, забрали раненого и вернулись", — рассказал боевой медик Никита.

Боевой медик Никита о НРК

Украинская бронетехника разработала НРК
Украинская бронетехника разработала НРК

Наземные роботы (НРК) или бронированные машины?

В последнее время в военной среде ведется дискуссия о замене экипажных бронемашин на наземные роботизированные комплексы, чтобы не подвергать опасности боевых медиков.

Однако специалисты и Медицинские силы предостерегают от чрезмерного оптимизма в отношении роботов:

  1. НПК движутся медленно и незащищены от повторных атак БПЛА. Вывоз тяжелораненого на НПК через "килзону" во многих случаях означает потерю времени и может привести к его гибели.

  2. Современные робокомплексы эффективны для доставки боеприпасов, провизии или эвакуации тел погибших бойцов, но не для оперативного спасения живых.

  3. Статистика Медицинских сил: доля эвакуаций с помощью НРК в общей системе составляет лишь около 1%.

"Бронированный транспорт остается основным средством передовой эвакуации, поскольку он выдерживает и удары FPV, и наезд на мину, и позволяет спасти жизнь персоналу и пациентам. Роботы и бронетехника должны работать в комплексе: там, где невозможно проехать на бронетехнике, задействуется НРК, который доставляет раненого к точке перехвата броневым медицинским эвакуатором", - отметили в Медицинских силах.

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Национальная гвардия (2476) Украинская бронетехника (88) медицинская эвакуация (18) НРК наземный роботизированный комплекс (178)
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