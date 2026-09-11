"Українська бронетехніка" передала Нацгвардии новый бронеавтомобиль "Новатор" для эвакуации бойцов с поля боя

Компания "Українська бронетехніка" представила санитарно-эвакуационный бронеавтомобиль "Новатор 2С", созданный специально для эвакуации раненых бойцов с поля боя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на репортаж ТСН.

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Новый бронированный автомобиль рассчитан на транспортировку двух тяжелораненых бойцов в лежачем положении или до четырех человек при трансформации медицинских коек. По словам боевого медика из подразделения беспилотных систем Нацгвардии, выезжать в "килзону" за ранеными приходится под постоянными атаками вражеских FPV-дронов.

Бронеавтомобиль адаптирован к условиям дронной войны:

Конструкция выдерживает обстрелы из полковой артиллерии и прямые попадания FPV-дронов (благодаря специальной брони и противодроновым сеткам);

На колесах установлены системы Run-Flat , которые позволяют продолжать движение со скоростью до 40 км/ч даже в случае полного повреждения шин.

"Новатор 2С" получил специально разработанную бронированную капсулу, приспособленную именно для эвакуации раненых. От базовой модели "Новатор 2" медицинская версия отличается компоновкой внутреннего пространства, более широкими задними дверями и оборудованием для работы медиков.

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"Я ехал на эвакуацию, и в заднюю дверь машины попал FPV-дрон. Получил лишь баротравму, это лично спасло мне жизнь. Даже с повреждениями мы доехали, забрали раненого и вернулись", — рассказал боевой медик Никита.





Наземные роботы (НРК) или бронированные машины?

В последнее время в военной среде ведется дискуссия о замене экипажных бронемашин на наземные роботизированные комплексы, чтобы не подвергать опасности боевых медиков.

Однако специалисты и Медицинские силы предостерегают от чрезмерного оптимизма в отношении роботов:

НПК движутся медленно и незащищены от повторных атак БПЛА. Вывоз тяжелораненого на НПК через "килзону" во многих случаях означает потерю времени и может привести к его гибели. Современные робокомплексы эффективны для доставки боеприпасов, провизии или эвакуации тел погибших бойцов, но не для оперативного спасения живых. Статистика Медицинских сил: доля эвакуаций с помощью НРК в общей системе составляет лишь около 1%.

"Бронированный транспорт остается основным средством передовой эвакуации, поскольку он выдерживает и удары FPV, и наезд на мину, и позволяет спасти жизнь персоналу и пациентам. Роботы и бронетехника должны работать в комплексе: там, где невозможно проехать на бронетехнике, задействуется НРК, который доставляет раненого к точке перехвата броневым медицинским эвакуатором", - отметили в Медицинских силах.

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