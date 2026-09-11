"Українська бронетехніка" передала Нацгвардії нове бронеавто "Новатор" для порятунку бійців із поля бою

Компанія "Українська бронетехніка" представила санітарно-евакуаційний бронеавтомобіль "Новатор 2С", створений спеціально для евакуації поранених бійців із поля бою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сюжет ТСН.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Більше про бронемашину

Новий броньований автомобіль розрахований на транспортування двох важкопоранених бійців у лежачому стані або до чотирьох осіб при трансформації медичних ліжок. За словами бойового медика з підрозділу безпілотних систем Нацгвардії, виїжджати у "кілзону" за пораненими доводиться під постійними атаками ворожих FPV-дронів.

Бронеавтомобіль адаптовано до умов дронової війни:

Конструкція витримує обстріли з полкової артилерії та прямі влучання FPV-дронів (завдяки спецбронюванню та протидроновим сіткам);

На колесах встановлено системи Run-Flat , які дозволяють продовжувати рух на швидкості до 40 км/год навіть у разі повного пошкодження гуми.

"Новатор 2С" отримав спеціально розроблену броньовану капсулу, пристосовану саме для евакуації поранених. Від базового "Новатор 2" медична версія відрізняється компонуванням внутрішнього простору, ширшими задніми дверима та обладнанням для роботи медиків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Сайгак-1" і "Варта-3": "Українська бронетехніка" презентувала нові бронеавто. ФОТОрепортаж

"Я їхав на евакуацію, і в мене було влучання FPV-дрона в задні двері машини. Отримав лише баротравму, це особисто врятувало мені життя. Навіть з пошкодженнями ми доїхали, забрали пораненого і повернулися", — розповів бойовий медик Нікіта.





Наземні роботи (НРК) чи броньовані машини?

Останнім часом у військовому середовищі точиться дискусія щодо заміни екіпажних бронемашин на наземні роботизовані комплекси, аби не наражати на небезпеку бойових медиків.

Однак фахівці та Медичні сили застерігають від надмірного оптимізму щодо роботів:

НРК рухаються повільно і є незахищеними від повторних атак БпЛА. Вивозити важкопораненого на НРК через "кілзону" у багатьох випадках означає втратити час і призвести до його загибелі. Сучасні робокомплекси ефективні для доставки боєприпасів, провізії або евакуації тіл загиблих бійців, але не для оперативного порятунку живих. Статистика Медичних сил: Частка евакуацій за допомогою НРК у загальній системі складає лише близько 1%.

"Броньований транспорт залишається основним засобом передової евакуації, оскільки він витримує і удари FPV, і наїзд на міну, та дозволяє вберегти персоналу і пацієнтам життя. Роботи та броня мають працювати в системі: де неможливо заїхати бронею — працює НРК, який витягує пораненого до точки перехоплення броньованим медеваком", — зауважили у Медичних силах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Українська бронетехніка" передала бронеавто "ВАРТА 2" рівня захисту STANAG нацгвардійцям. ФОТОрепортаж