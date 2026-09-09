"Сайгак-1" і "Варта-3": "Українська бронетехніка" презентувала нові бронеавто. ФОТОрепортаж

"Українська бронетехніка" презентувала на виставці MSPO-2026 у Польщі два нових бронеавтомобілі - СБА "Сайгак-1" та "Варта-3".

Про це повідомила пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Обидва авто призначені для безпечного та оперативного перевезення особового складу підрозділів силових структур під час бойових дій, спеціальних операцій, навчань і патрулювання.

Їх адаптовано до експлуатації на різних типах місцевості та в будь-яку пору року.

"Сайгак-1" та "Варта-3" також можна використовувати під для ліквідації наслідків стихійних лих, техногенних аварій і катастроф.

"Варта-3" - це оновлена та вдосконалена версія нашої "Варта-2". Ми розробили її на німецькому шасі Mercedes-Benz Unimog. Це дозволило не лише здешевити автомобіль, а й покращити його ходові характеристики та прохідність.

"Сайгак-1" - це бронеавтомобіль на базі пікапа, який має на меті замінити звичайний щоденний транспорт військових на більш захищений автомобіль. Ми прагнули створити рішення, яке поєднує мобільність, практичність і додатковий рівень захисту для особового складу", - розповів гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас.

Сайгак-1

Авто має броньований корпус із балістичним захистом ПЗСА 3 та протимінним захистом рівня 1 за STANAG 4569. Повнопривідне шасі та дизельний двигун потужністю 240 к.с. забезпечують високу прохідність і динаміку. Максимальна швидкість автомобіля - до 140 км/год, запас ходу - до 600 км при місткості паливного бака 80 л.

Сайгак-1 розраховано на екіпаж із 2 осіб та 3 десантників. Також його оснащено передньою та задньою камерами для підвищення рівня безпеки, автоматичною системою пожежогасіння та колесами із системою RunFlat.

Системи кондиціювання та обігріву забезпечують комфортні умови для екіпажу та десанту під час експлуатації автомобіля.

Варта-3

Має броньований корпус із балістичним захистом ПЗСА 6 та протимінним захистом рівня 3a/3b за STANAG 4569.

Повнопривідне шасі 4×4, автоматична коробка передач і дизельний двигун потужністю 326 к.с. із крутним моментом 1400 Нм забезпечують високу прохідність та мобільність автомобіля. Максимальна швидкість — до 100 км/год, повна маса — до 14 800 кг. Бронеавтомобіль розраховано на екіпаж із 2 осіб та 8 десантників.

Варта-3 також оснащено спеціальними протимінними сидіннями, системами зв’язку та навігації, відеоспостереженням, автоматичною системою пожежогасіння, а також системами кондиціювання, обігріву та ФВУ.

Колеса із системою RunFlat дозволяють продовжувати рух у разі пошкодження шини. Для виконання бойових завдань "Варта-3" може оснащуватися поворотною платформою під кулемет або дистанційно керованим бойовим модулем.

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