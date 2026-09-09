"Сайгак-1" и "Варта-3": "Украинская бронетехника" представила новые бронеавтомобили. ФОТОрепортаж
Компания "Украинская бронетехника" представила на выставке MSPO-2026 в Польше два новых бронеавтомобиля — СБА "Сайгак-1" и "Варта-3".
Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Оба автомобиля предназначены для безопасной и оперативной перевозки личного состава подразделений силовых структур во время боевых действий, специальных операций, учений и патрулирования.
Они адаптированы для эксплуатации на различных типах местности и в любое время года.
"Сайгак-1" и "Варта-3" также можно использовать для ликвидации последствий стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф.
"Варта-3" — это обновленная и усовершенствованная версия нашей "Варта-2". Мы разработали ее на немецком шасси Mercedes-Benz Unimog. Это позволило не только удешевить автомобиль, но и улучшить его ходовые характеристики и проходимость.
"Сайгак-1" — это бронеавтомобиль на базе пикапа, призванный заменить обычный повседневный транспорт военных на более защищенный автомобиль. Мы стремились создать решение, сочетающее мобильность, практичность и дополнительный уровень защиты для личного состава", — рассказал генеральный директор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас.
Сайгак-1
Автомобиль имеет бронированный корпус с баллистической защитой ПЗСА 3 и противоминной защитой уровня 1 по стандарту STANAG 4569. Полноприводное шасси и дизельный двигатель мощностью 240 к.с. обеспечивают высокую проходимость и динамику. Максимальная скорость автомобиля — до 140 км/ч, запас хода — до 600 км при вместимости топливного бака 80 л.
"Сайгак-1" рассчитан на экипаж из 2 человек и 3 десантников. Также он оснащен передней и задней камерами для повышения уровня безопасности, автоматической системой пожаротушения и колесами с системой RunFlat.
Системы кондиционирования и обогрева обеспечивают комфортные условия для экипажа и десанта во время эксплуатации автомобиля.
Варта-3
Имеет бронированный корпус с баллистической защитой ПЗСА 6 и противоминной защитой уровня 3a/3b по STANAG 4569.
Полноприводное шасси 4×4, автоматическая коробка передач и дизельный двигатель мощностью 326 к.с. с крутящим моментом 1400 Нм обеспечивают высокую проходимость и мобильность автомобиля. Максимальная скорость — до 100 км/ч, полная масса — до 14 800 кг. Бронеавтомобиль рассчитан на экипаж из 2 человек и 8 десантников.
"Варта-3" также оснащена специальными противоминными сиденьями, системами связи и навигации, видеонаблюдением, автоматической системой пожаротушения, а также системами кондиционирования, обогрева и ФВУ.
Колеса с системой RunFlat позволяют продолжать движение в случае повреждения шины. Для выполнения боевых задач "Варта-3" может оснащаться поворотной платформой под пулемет или дистанционно управляемым боевым модулем.
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Огляд від ШІ
Українська бронемашина «Варта-2» отримала схвальні відгуки від військових за високий рівень захисту та ефективність дистанційно керованого бойового модуля.
Цензор.НЕТ +1
Основні відгуки та результати випробувань
Бойове хрещення: Машина успішно витримала пряме влучання FPV-дрона під час виконання завдань у бригаді «Азов». Броня та скло вистояли, екіпаж залишився живим і неушкодженим.
Цензор.НЕТ
Точність стрільби: Військові та експерти відзначають високу купчастість та влучність автоматичної гармати ЗТМ-1 калібру 30 мм на бойовому модулі «Січ». Під час стрільби як на місці, так і на малому ходу корпус майже не розхитується. https://www.facebook.com/ukrainianarmor/videos/%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-2-%D0%B7-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC/1183810610490553/
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Захищеність: Рівень балістичного захисту відповідає стандарту ПЗСА-6 (витримує кулі 7.62×54 мм). Протимінний захист класу MRAP розрахований на підрив до 8 кг тротилу. https://www.facebook.com/ukrainianarmor/posts/%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%B4%D0%BE-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%83-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B1/736778472071206/
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