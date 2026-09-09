"Сайгак-1" и "Варта-3": "Украинская бронетехника" представила новые бронеавтомобили. ФОТОрепортаж

Компания "Украинская бронетехника" представила на выставке MSPO-2026 в Польше два новых бронеавтомобиля — СБА "Сайгак-1" и "Варта-3".

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Оба автомобиля предназначены для безопасной и оперативной перевозки личного состава подразделений силовых структур во время боевых действий, специальных операций, учений и патрулирования.

Они адаптированы для эксплуатации на различных типах местности и в любое время года.

"Сайгак-1" и "Варта-3" также можно использовать для ликвидации последствий стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф.

"Варта-3" — это обновленная и усовершенствованная версия нашей "Варта-2". Мы разработали ее на немецком шасси Mercedes-Benz Unimog. Это позволило не только удешевить автомобиль, но и улучшить его ходовые характеристики и проходимость.

"Сайгак-1" — это бронеавтомобиль на базе пикапа, призванный заменить обычный повседневный транспорт военных на более защищенный автомобиль. Мы стремились создать решение, сочетающее мобильность, практичность и дополнительный уровень защиты для личного состава", — рассказал генеральный директор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас.

Сайгак-1

Автомобиль имеет бронированный корпус с баллистической защитой ПЗСА 3 и противоминной защитой уровня 1 по стандарту STANAG 4569. Полноприводное шасси и дизельный двигатель мощностью 240 к.с. обеспечивают высокую проходимость и динамику. Максимальная скорость автомобиля — до 140 км/ч, запас хода — до 600 км при вместимости топливного бака 80 л.

"Сайгак-1" рассчитан на экипаж из 2 человек и 3 десантников. Также он оснащен передней и задней камерами для повышения уровня безопасности, автоматической системой пожаротушения и колесами с системой RunFlat.

Системы кондиционирования и обогрева обеспечивают комфортные условия для экипажа и десанта во время эксплуатации автомобиля.

Варта-3

Имеет бронированный корпус с баллистической защитой ПЗСА 6 и противоминной защитой уровня 3a/3b по STANAG 4569.

Полноприводное шасси 4×4, автоматическая коробка передач и дизельный двигатель мощностью 326 к.с. с крутящим моментом 1400 Нм обеспечивают высокую проходимость и мобильность автомобиля. Максимальная скорость — до 100 км/ч, полная масса — до 14 800 кг. Бронеавтомобиль рассчитан на экипаж из 2 человек и 8 десантников.

"Варта-3" также оснащена специальными противоминными сиденьями, системами связи и навигации, видеонаблюдением, автоматической системой пожаротушения, а также системами кондиционирования, обогрева и ФВУ.

Колеса с системой RunFlat позволяют продолжать движение в случае повреждения шины. Для выполнения боевых задач "Варта-3" может оснащаться поворотной платформой под пулемет или дистанционно управляемым боевым модулем.

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